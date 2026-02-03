Landgericht Rottweil urteilt: Kündigung zu spät – Stadt Horb verliert vor Gericht im Cupasol-Fall

Der jahrelange Streit um die Solarthermieanlage auf dem Hohenberg ist vor Gericht entschieden worden. Das Urteil des Landgerichts wirft ein neues Licht auf das Vorgehen der Stadt.
Der jahrelange Rechtsstreit um das gescheiterte Solarthermie-Projekt auf dem Hohenberg ist entschieden: Die Stadt Horb ist vor dem Landgericht Rottweil unterlegen. Die 3. Zivilkammer stellte mit Urteil vom 29. Januar 2026 (Az. 3 O 127/23) fest, dass die Stadt aus der fristlosen Kündigung des Vertrags keine Schadensersatzansprüche gegen das beauftragte Unternehmen herleiten kann.