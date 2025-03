Urteil im Missbrauchsprozess – Lehrer muss siebeneinhalb Jahre in Haft

1 Der Täter am Freitag im Saal des Landgerichts Rottweil kurz vor der Urteilsverkündung. Foto: Otto

Er hat einen kleinen Jungen mehrfach schwer sexuell missbraucht, in Freibädern im Kreis Rottweil nackte Kinder in der Dusche gefilmt, Zehntausende Kinderpornos gehortet. Jetzt muss ein 43-jähriger Lehrer sieben Jahre und sechs Monate in Haft.









In Fußfesseln und mit gefalteten Händen nimmt der 43-Jährige am Freitag im Landgericht Rottweil sein Urteil entgegen: Er ist in allen Anklagepunkten schuldig und muss sieben Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.