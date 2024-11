Der Präsident des Landgerichts Florian Diekmann sagt, man verliere mit Hub in nicht nur einen ausgezeichneten Vizepräsidenten und exzellenten Richter, sondern auch einen beliebten und anerkannten Kollegen. „Auch wenn wir dem Oberlandesgericht die fachliche Verstärkung gönnen, werden wir Herrn Dr. Hub sehr vermissen.“

Der bisherige Vizepräsident des Landgerichts Rottweil erhielt am 12. November 2024 im Justizministerium Baden-Württemberg seine Ernennungsurkunde zum Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Stuttgart und ist damit nicht mehr beim Landgericht Rottweil tätig.

Impfschadensverfahren sorgte für Aufsehen

Der 49-jährige war seit 1. April 2022 Vizepräsident des Landgerichts Rottweil. Hier hatte er neben seinen Aufgaben in der Gerichtsverwaltung den Vorsitz der 2. Zivilkammer inne. Diese bearbeitet Verfahren der Arzthaftung, Bau- und Architektensachen, Banksachen und Insolvenzsachen. Besonders öffentlichkeitswirksam war ein sogenanntes Impfschadensverfahren, als die 2. Zivilkammer des Landgerichts Rottweil am 3. Juli 2023 als erstes Gericht in Deutschland eine Schadenersatzklage mündlich verhandelte.

Während der Vakanz auf der Präsidentenstelle des Landgerichts nach dem Ruhestand des ehemaligen Präsidenten Dietmar Foth leitete Torsten Hub interimsweise ab März 2024 für fast fünf Monate das Landgericht und den Landgerichtsbezirk Rottweil mit seinen sechs Amtsgerichten bis zur Ernennung des neuen Präsidenten Florian Diekmann.

Abschied bei den Kollegen

Torsten Hub verabschiedete sich am Montag im Rahmen einer kleinen Feier bei den Kollegen: „Ich habe hier sehr gerne gearbeitet und eine außergewöhnliche Kollegialität erlebt, die ich sehr vermissen werde.“ Er lobte auch die gute Zusammenarbeit mit der örtlichen Anwaltschaft. Präsident des Landgerichts Diekmann wünschte Hub für die neue Aufgabe am Oberlandesgericht Stuttgart alles Gute und dankte ihm für das große Engagement in Rottweil, gerade auch während der Vakanz der Präsidentenstelle: „Ich habe bei meinem Eintreffen hier in Rottweil ein bestens aufgestelltes Gericht übernehmen dürfen. Dafür bin ich Herrn Dr. Hub und den Kolleginnen und Kollegen des Landgerichts sehr dankbar.“

Hub übernimmt beim Oberlandesgericht den Vorsitz des 17. Zivilsenats, der als Familiensenat unter anderem für Beschwerden gegen die Entscheidungen der Amtsgerichte des Landgerichtsbezirks Rottweil zuständig ist.

Zur Person

Torsten Hub ist seit 2003 in der Justiz tätig. Nach Stationen bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart, einer Großen Strafkammer am Landgericht Stuttgart und als Familienrichter am Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt erhielt er 2006 seine erste Planstelle beim Landgericht Stuttgart, als er in einer Zivilkammer tätig war. Von 2008 bis 2011 war er in das Justizministerium als Referent im Personalreferat des Justizvollzuges abgeordnet. Nach weiterer Zivilrichtertätigkeit am Landgericht Stuttgart und einer Erprobungsabordnung an das Oberlandesgericht Stuttgart wurde er 2013 zum Richter am Oberlandesgericht ernannt und war dort in mehreren Familiensenaten tätig, später zugleich als Präsidialrichter. Anfang 2018 wechselte er als Direktor an das Amtsgericht Leonberg und von dort im April 2022 an das Landgericht Rottweil als Vizepräsident.

Hub ist verheiratet und wohnt mit seiner Frau und zwei Töchtern in Stuttgart. Zu seinen Hobbys gehören vor allem Tennis, Skifahren und Radfahren.