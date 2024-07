1 Auf Ebay hat ein Oberndorfer Ware verkauft und nie etwas geliefert. Foto: dpa/Kjer

Ein Mann aus Oberndorf hat bei Ebay Waren verkauft aber nie geliefert. Gegen die Verurteilung wegen Betrugs zu einer Freiheitsstrafe wehrt er sich nun.









Am Landgericht Rottweil wird sich deshalb die 12. Kleine Strafkammer am Montag, 5. August, ab 9 Uhr in Saal 201 in einem Berufungsverfahren gegen den 38-jährigen Angeklagten befassen.