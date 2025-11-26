Landgericht Rottweil: Rottweiler Referendar ist drittbester Absolvent

Matthias Ehmer aus Rottweil, ehemaliger Referendar am Gericht, erzielte im Zweiten Juristischen Staatsexamen Baden-Württembergs das drittbeste Ergebnis.
Das Landgericht Rottweil freut sich über einen besonderen Erfolg aus den eigenen Ausbildungsreihen und beglückwünscht Matthias Ehmer zu seiner Leistung im Zweiten Juristischen Staatsexamen. Ehmer, der seinen juristischen Vorbereitungsdienst von 2023 bis 2025 am Landgericht Rottweil absolvierte, hat in der Prüfungskampagne Herbst 2025 in Baden-Württemberg das drittbeste Ergebnis erreicht.