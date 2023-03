1 Die Spurensicherung der Polizei ermittelte im Fall der gefundenen Leiche in der Rottweiler Tannstraße. Foto: Günther

Gegen einen 49-Jährigen wird Anlage wegen Mordes erhoben. Er soll seine 57-jährige Frau umgebracht und dann im Garten vergraben haben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Staatsanwaltschaft Rottweil hat gegen einen 49-jährigen Mann Anklage zur Schwurgerichtskammer des Landgerichts Rottweil erhoben. Das gibt die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung bekannt.

Am 22. Dezember war auf einem Grundstück an der Tannstraße in Rottweil die Leiche einer 57-jährigen Frau gefunden worden. Aufgrund des bestehenden dringenden Tatverdachtes wurde gegen den Ehemann der Getöteten vom Amtsgericht Rottweil am 23. Dezember Haftbefehl erlassen. Der Beschuldigte befindet sich seit diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft.

Niedrige Beweggründe

Nach Abschluss der Ermittlungen wurde nunmehr gegen den 49-jährigen Ehemann der getöteten Frau Anklage erhoben. Dem Angeschuldigten wird Mord vorgeworfen, wobei die Staatsanwaltschaft Rottweil von dem Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe ausgeht. Nach der vorläufigen Einschätzung des von der Staatsanwaltschaft beauftragten forensisch-psychiatrischen Sachverständigen kann eine verminderte Schuldfähigkeit des Angeschuldigten zum Zeitpunkt der Tat, die sich in der Nacht vom 4. auf den 5. Dezember ereignet haben soll, nicht ausgeschlossen werden.