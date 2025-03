Nahverkehr in Niedereschach Diese Busprobleme sind immer noch ungelöst

Probleme in Bezug auf die Schülerbeförderung vor allem im Bereich der für die Gemeinschaftsschule so wichtigen Verbindung zwischen Niedereschach, Dauchingen und Deißlingen, wurden beim zurückliegenden Jugendpolitiktag thematisiert. So ist der ernüchternde aktuelle Stand.