Schuldig in allen acht Anklagepunkten. Der 54-Jährige, der seit 20. Februar auf der Anklagebank vor dem Landgericht Rottweil gesessen hatte, wurde jetzt zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 20 Monaten verurteilt.















Kreis Rottweil - Der Vorsitzende Richter Karlheinz Münzer sprach in seiner Urteilsbegründung von einer Gefahr für die Allgemeinheit. Der Angeklagte, dessen Leben bei Gericht bereits einen ganzen Ordner füllt, wie Münzer zum Auftakt des Prozesses festgestellt hatte, muss nicht zum ersten Mal in seinem Leben auf das Gefühl der Freiheit verzichten. Bereits in mehr als 40 Straffällen wurde gegen den 54-Jährigen verhandelt – unter den Urteilen war eine achtjährige Gefängnisstrafe wegen Brandstiftung und fahrlässiger Tötung. Nun kamen vor dem Landgericht Rottweil nochmals acht Taten hinzu.

Über einen Zeitraum von zwei Jahren hat der Angeklagte sowohl in Horb als auch in Rottweil unter anderem mehrmals Polizeibeamte und Mitbürger bedroht, beleidigt und körperlich angegriffen. Eine rassistische Beleidigung im Jahr 2020 stufte der Richter gar als Volksverhetzung ein.

Für den 54-Jährigen geht es nun nicht aber hinter Gefängnismauern, sondern er muss sich erst einmal auf die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus einstellen. Bereits seit vergangenen September ist der Angeklagte, bei dem neben einer Alkoholabhängigkeit auch mehrere Persönlichkeitsstörungen diagnostiziert wurden, aufgrund eines Unterbringungsbefehls des Landgerichts Rottweils in einem Zentrum für Psychiatrie untergebracht.

Auf die verschiedenen Erkrankungen ging auch der Sachverständige nochmals in seinem Gutachten ein. Demnach sei zwar der Aspekt der verminderten Schuldfähigkeit erfüllt, da unter anderem alle Taten unter Alkoholeinfluss stattfanden, doch das reiche nicht aus, um dem 54-Jährigen den Aufenthalt in der Klinik zu ersparen, erklärte der Gutachter. Vor allem gegen diesen Punkt wehrte sich der Angeklagte rigoros. Seiner Meinung nach gehöre er dort nicht hin. So plädierte sein Verteidiger auf die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt – vergebens.

Die Erste Große Strafkammer des Landgericht Rottweils folgte hingegen den Forderungen der Staatsanwältin in Gänze. Sie schloss aus den Taten eins bis sechs, die sich um die Punkte Beleidigung, Bedrohung, Nötigung, Volksverhetzung und Körperverletzung drehten, eine Strafe von einem Jahr und fünf Monaten. Bezüglich der Taten sieben und acht, die sich mit einem Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz und Hausfriedensbruch befassten, forderte die Staatsanwältin zuzüglich eine Strafe von drei Monaten.

Unter Einbeziehung eines Urteils vor dem Amtsgericht Rottweil aus dem Jahr 2020 verurteilte das Gericht den Angeklagten demnach zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 20 Monaten. Auch bei der Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus folgte das Gericht den Ausführungen der Staatsanwältin.