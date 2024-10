Ehefrau in Bochingen attackiert – überraschendes Urteil ist gefallen

1 Der Angeklagte mit seinem Verteidiger vor der Urteilsverkündung im Landgericht Rottweil. Foto: Wolff

Es ist kein versuchter Mord: Im Prozess um einen 47-Jährigen, der in Bochingen seine Frau mit Messern attackiert haben soll, ist am Montagabend das Urteil gefallen. Der Angeklagte konnte den Gerichtssaal als freier Mann verlassen.









Link kopiert



Bei dem Prozess wegen versuchten Mordes, bei dem ein Mann laut Anklage versucht haben soll, seine Ehefrau in einer Nacht in der Wohnung in Bochingen mit mehreren Messerattacken zu töten, ist nun das Urteil gefallen.