1 Ein umfassendes Geständnis gibt es vom Angeklagten am zweiten Prozesstag. (Symbolbild) Foto: Ebener/dpa

Ursprünglich waren vier Prozesstage am Landgericht Rottweil angesetzt, nun ist bereits am zweiten das Urteil gefällt worden. Der 40-jährige Angeklagte, wohnhaft in Spaichingen, der seit Dezember 2020 in Untersuchungshaft sitzt, muss für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Er trägt zudem die Kosten des Verfahrens.

Rottweil - Angeklagt wurde er wegen der folgenden Tatbeständen: Mitte 2019 hatte er Führerscheine und Ausweisdokumente für andere Personen gefälscht und gegen Bargeld verkauft. Zudem wurde ihm das gemeinschaftliche und unerlaubte Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen – konkret handelte es sich um Kokain und Heroin.

Im Vorfeld des zweiten Prozesstages hatte es bereits eine Verständigung zwischen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung gegeben. Das Gericht tauscht sich dabei mit den Verfahrensbeteiligten über den weiteren Fortgang des Verfahrens aus. Der häufigste Anwendungsfall ist die Einigung über das zu erwartende Strafmaß für den Fall eines Geständnisses.

Umfassendes Geständnis

So geschehen auch in diesem Fall. Das Strafmaß bei einem qualifizierten Geständnis wurde auf minimal zweieinhalb und maximal drei Jahre festgelegt. Mit den schlussendlich ausgesprochenen zwei Jahren und neun Monaten bewegte sich das Strafmaß also in der Mitte und folgte dem Plädoyer des Staatsanwaltes, der genau diese Dauer gefordert hatte.

Dabei betonte der Staatsanwalt, dass das Geständnis strafmildern wirke. Er betonte aber auch noch einmal, dass der Angeklagte bereits mehrfach vorbestraft ist, wenngleich auch nicht im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln. Die beiden Verteidiger des Angeklagten hatten ein Strafmaß an der Untergrenze von zwei Jahren und sechs Monaten gefordert. Ohne Verständigung hätte das Strafmaß bis zu dreieinhalb Jahren betragen können.

Viel geschehen war ansonsten am zweiten Prozesstag nicht mehr. Es wurden zehn Telefonate angehört, in denen der Angeklagte Kontakt mit seinen Partnern und über die gefälschten Ausweise und den Kauf von Drogen gesprochen hatte.

Langwierige Ermittlungen

Auf das Anhören zahlreicher weiterer Telefonate, die nicht in deutscher Sprache stattgefunden haben, wurde einstimmig verzichtet. Ebenso wurde die Aussage eines weiteren Zeuges nicht mehr aufgenommen.

Der zuständige Richter sprach bei der Urteilsverkündung von sehr aufwendigen und sorgfältig geführten Ermittlungen. Nicht alle Fragen konnten beantwortet werden, aber die auf der Tagesordnung stehenden Tatbestände wurden für die Beteiligten klar nachgewiesen und mit dem Geständnis des Angeklagten bewiesen.