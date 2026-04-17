Landgericht Konstanz: Schüler ertrinkt – Lehrerinnen wieder vor Gericht

Ein Kind ertrinkt bei der ersten Schwimmstunde. Zwei Pädagoginnen wurden wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Nun kämpfen sie im Berufungsprozess um mildere Strafen.
Mehr als zwei Jahre nach dem Ertrinken eines Siebenjährigen beim Schwimmunterricht geht der Prozess gegen zwei Pädagoginnen wegen fahrlässiger Tötung in die zweite Runde. In der Berufungsverhandlung (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Konstanz soll auch gleich das Urteil fallen. Neu verhandelt werde nicht der Schuldspruch des Amtsgerichts, sondern nur das Strafmaß, hatte das Gericht im Vorfeld mitgeteilt.