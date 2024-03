Gericht und Staatsanwalt sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte durch Hissen der Russland-Flagge mit Z-Symbol in seinem Garten den öffentlichen Frieden gefährdet hat. Die Revision des Angeklagten wurde nun vom Oberlandesgericht Stuttgart als unbegründet verworfen.

Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine legitimiert

Der 55-jährige Mann hatte auf seinem Grundstück in Bitz eine russische Flagge mit Z-Symbol aufgehängt, um den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine als legitim und unterstützenswert darzustellen, fasst ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hechingen die Geschehnisse zusammen. Daraufhin durchsuchte die Polizei das Haus des Mannes und beschlagnahmte die Flagge.

Kurze Zeit später habe der Angeklagte erneut eine russische Flagge mit Z-Symbol in seinem Garten aufgehängt, weshalb es erneut zu einer Durchsuchung anschließender Beschlagnahme der Flagge gekommen ist. „Bei dieser richterlich angeordneten Durchsuchung brachte der Mann wiederholt seinen Unmut zum Ausdruck und gab Reichsbürgeräußerungen von sich“, heißt es seitens der Staatsanwaltschaft.

Polizeibeamten bedroht

Da es bei dem Einsatz zu Schäden an der Garage des Wohnhauses des Angeklagten gekommen war, wurde dem Mann mitgeteilt, dass er diesen Schaden bei dem Polizeipräsidium Reutlingen geltend machen könne. Im Rahmen der an diesem Tag ebenfalls vollzogenen Durchsuchung der Geschäftsräume des Angeklagten habe der Mann dem Leiter des zuständigen Polizeireviers mitgeteilt, dass er diesen als Verantwortlichen ansehe und er die Sache mit ihm persönlich regeln wolle. Er habe den Polizeibeamten gefragt, ob er überhaupt noch schlafen könne, da er an seiner Stelle nachts schwitzen würde. Er solle abwarten und schauen was passiert.

Kurze Zeit später fuhr der Mann zur Privatwohnung des Polizisten. Nachdem dieser die Haustür geöffnet hatte, übergab der Angeklagte ihm ein Schreiben mit der Aufforderung den Schaden aus der zuvor erfolgten Durchsuchung zu bezahlen. Dabei brachte der 55-Jährige zum Ausdruck, dass dem Polizisten oder seiner Familie Schaden zugefügt werde oder zumindest Nachstellungshandlungen begangen werden, falls er der Forderung des Angeklagten nicht nachkomme. Zu einer Zahlung durch den Polizisten kam es jedoch nicht.

Der Angeklagte, der sich während der Dauer des Verfahrens in Untersuchungshaft befand, hat mittlerweile die verhängte Strafe verbüßt und ist daher kürzlich aus der Haft entlassen worden.