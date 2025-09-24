Die Handelskammer des Landgerichts Hechingen fliegt meist unter dem Radar der Öffentlichkeit. Verhandelt werden emotionale Themen wie die Absetzung von Geschäftsführern. Ein Einblick.
Eher selten berichtet unsere Redaktion über Verhandlungen vor der Kammer für Handelssachen (KfH) am Landgericht Hechingen. Im Oktober vergangenen Jahres rückte diese Abteilung jedoch schlagartig in den Fokus der Öffentlichkeit. Hintergrund war ein Verfahren, das die EJL Stadtentwicklungs GmbH betraf. Deren Gesellschafterinnen, die EJL Group GmbH und die Laude GmbH und Co KG, stritten um die Abberufung des damaligen Geschäftsführers Daniel Löwenstein.