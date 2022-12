1 Nur eine Schreckschusspistole, aber um einen Beraubten einzuschüchtern genügte das. Foto: © Jakub Krechowicz – stock.adobe.com

Schwerer Raub und schwere Körperverletzung, räuberische Erpressung und Handel mit Betäubungsmitteln: Dafür muss sich ein Angeklagter aus Albstadt vor dem Landgericht Hechingen verantworten.















Zollernalbkreis - Am ersten Verhandlungstag verlas die Staatsanwaltschaft zunächst ihre Anklageschrift. Zudem wurden der Angeklagte und erste Zeugen gehört. Laut Anklageschrift verteilen sich die Vorwürfe auf vier Vorfälle in vier Gemeinden im Kreis, an denen der Angeklagte beteiligt war.

Erster Vorfall: Vermutlich im Jahr 2021 soll der heute 19-Jährige gemeinsam mit zwei weiteren Personen einen der Geschädigten zur katholischen Kirche St. Ulrich in Geislingen gelockt haben. Dort soll das Trio diesen mit einem Messer und einer Schreckschusspistole bedroht und geschlagen haben. Nachdem die Täter ihm Wertsachen abgenommen hatten, soll der Beschuldigte dem Opfer ins Gesicht getreten haben.

Schwere Vorwüfe, mehrere Vorfälle

Zweiter Vorfall: Im Juni dieses Jahres habe sich der Beschuldigte mit zwei weiteren Personen gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Bekannten aus Bitz verschafft. Angeblich gab es bei diesem 700 Gramm Marihuana zu holen. Einer drohte mit einem Springmesser und auch eine Pistole soll auf ihn gerichtet worden sein.

Da der Überfallene weder die Droge noch größere Wertgegenstände besaß, nahmen die Täter eine Speziflasche sowie einen Playstation-Controller mit. Kurz danach ereignete sich der dritte Vorfall: Der Angeklagte soll einen der Beteiligten des Vorfalls in Bitz verprügelt haben, während dieser auf einem Sofa schlief.

Beim vierten Vorfall trafen sich der Angeklagte und drei weitere Personen zur Abwicklung eines Drogengeschäfts mit einer vierten Person in der Ebinger Tiefgarage. Dort drehten sie den Spieß um und nahmen dem Geschädigten Geld, Drogen, Smartphone und Bankkarte weg. Anschließend ging einer der Beteiligten zur Bank und hob insgesamt 430 Euro ab.

Widersprüchliche Aussagen

Der Angeklagte gab weitgehend zu, an den Vorfällen beteiligt gewesen zu sein – nicht aber in dem Umfang, den die Anklage beschrieb. Er halte sich nicht für gewalttätig und habe meistens weder etwas noch gefordert. Beim Vorfall in der Tiefgarage habe er 50 Euro erhalten – von dem Geld vom Bankkonto hingegen habe er erst später erfahren und sich hintergangen gefühlt.

Dem Richter fiel es jedoch schwer, diesen Aussagen Glauben zu schenken. Zum einen, weil bei einer Hausdurchsuchung drei Handys und ein schwarzes Messer gefunden wurden. Zum anderen verlas der Richter verschiedene Chat-Ausschnitte. Über den Vorfall in der Ebinger Tiefgarage schrieb der Albstädter zum Beispiel: "Was ich abzocke, ist meins", "Ich hab das Handy" und "Das nächste Mal weiß ichs besser".

Geislingen: Mit Eskalation gerechnet

Weitere Einblicke in die Vorfälle gaben die gehörten Zeugen – zumindest teilweise. Zwei davon waren an manchen der genannten Vorfälle beteiligt. Beide konnten aber nicht genau angeben, warum sie einen der Geschädigten zur Kirche in Geislingen lockten – hatten aber damit gerechnet, dass die Begegnung eskalierte: "Weil es bei sowas immer auf die Fresse gibt", gab einer der beiden nüchtern an. Der andere sagte, der Geschädigte habe ihn etwa zwei Monate zuvor beleidigt und das sei der Grund für die Abreibung gewesen.

Gespräch gesucht, um Wertsachen erleichtert

Was den Vorfall mit dem aus Bitz stammenden Geschädigten betraf, konnte oder wollte keiner von beiden genauere Angaben zur Sache machen. Der Geschädigte wiederum konnte sich lebhaft an den Moment erinnern: Beim Öffnen habe er zwei der drei Personen wiedererkannt – trotz "Corona-Maske" und schwarzen Klamotten, die alle Beteiligten trugen. Gesprochen habe nur einer – und ausgerechnet der Dritte im Bunde, den er nicht an seiner Statur erkannte.

Über Umwege habe er schließlich erfahren, wer der unbekannte Dritte war (der Angeklagte) und dass dieser zufälligerweise einen Unterschlupf ganz in der Nähe hatte. Daraufhin suchte er das Gespräch mit diesem, was aber darin endete, dass er den Rest seiner Spielekonsole und seinen Fernseher rausrücken musste. "Ich wusste mir in dem Moment nicht anders zu helfen", sagte er.

Den Spieß umgedreht

Ähnlich ging es dem Zeugen, der sich mit mehreren Beteiligten in der Ebinger Tiefgarage traf. Zu fünft hätten sie ihn überfallen; vier hätten ihn festgehalten, während einer zur Bank ging, um das Konto leerzuräumen. Nachdem die Bestätigung per Anruf kam, hätten sie ihn gehen lassen. Die verkauften Drogen hätten sie auch wieder mitgenommen.

Seitdem sei er sehr angespannt, wenn er an der Ecke vorbeigehe – habe aber keine andere Wahl. "Ich hab auch noch andere Termine", meinte er trocken. Zudem sei er seit dem Vorfall in anderen Kreisen unterwegs und weniger unterwegs, als zuvor.

Am Dienstag kommender Woche soll ein Urteil in dieser Sache gefällt werden.