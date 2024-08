Was mit dem ehemaligen Gebäude der Staatsanwaltschaft passiert

1 Im ehemaligen Gebäude der Staatsanwaltschaft in der Heilig-Kreuz-Straße zieht das Ausbildungszentrum des Landgerichts ein. Foto: Stopper

Die Staatsanwaltschaft Hechingen hat ihr neues Gebäude in der Fürstin-Eugenie-Straße Mitte Mai bezogen. Ihr Vorgängergebäude hat schnell einen Nachnutzer gefunden. Denn: Die Azubis des Landgerichts ziehen im September ein.









Link kopiert



Am Montag, 2. September, wird es ernst für die neuen Auszubildenden des Landgerichts Hechingen. Dann ist für sie nämlich Unterrichtsstart – und zwar findet dieser bereits in den ehemaligen Räumlichkeiten der Staatsanwaltschaft in der Heilig-Kreuz-Straße statt.