Landgericht Hechingen: Opfer verschleppt und geschlagen – Mammutprozess startet

Ein Prozess wegen erpresserischen Menschenraubs wird ab Donnerstag, 16. Oktober, vor dem Landgericht Hechingen verhandelt. Das Opfer musste im April von der Polizei befreit werden.
Der Tatvorwurf klingt spektakulär: Wegen erpresserischen Menschenraubs müssen sich ab Donnerstag, 16. Oktober, zwölf Angeklagte vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Hechingen verantworten. Sieben davon sitzen bereits in Haft. Angesetzt sind laut einer Pressemitteilung zwölf Prozesstage bis Ende Februar 2026. Für hiesige Verhältnisse ein Mammutprozess.