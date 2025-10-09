Landgericht Hechingen: Opfer verschleppt und geschlagen – Mammutprozess startet

Ein Prozess wegen erpresserischen Menschenraubs wird ab Donnerstag, 16. Oktober, vor dem Landgericht Hechingen verhandelt. Das Opfer musste im April von der Polizei befreit werden.

Der Tatvorwurf klingt spektakulär: Wegen erpresserischen Menschenraubs müssen sich ab Donnerstag, 16. Oktober, zwölf Angeklagte vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Hechingen verantworten. Sieben davon sitzen bereits in Haft. Angesetzt sind laut einer Pressemitteilung zwölf Prozesstage bis Ende Februar 2026. Für hiesige Verhältnisse ein Mammutprozess.

Wie Kristina Selig, Pressesprecherin am Landgericht mitteilt, wird das Verfahren aufgeteilt. In der am 16. Oktober beginnenden Verhandlung gehe es nur um die sieben inhaftierten Angeklagten.

Diesen wird unter anderem vorgeworfen, dass sie das Opfer mit Gewalt zur Rückzahlung von vermeintlichen Schulden aus Betäubungsmittelgeschäften und zur Zahlung weiterer Beträge zwingen wollten. Hierzu hätten die Beschuldigten Anfang 2025 einen Geschädigten in eine Kellerwohnung in Mössingen gebracht und dort geschlagen. Sie sollen sein Handy einbehalten haben, worauf die Familie des Geschädigten 3100 Euro bezahlt haben soll, informiert die Gerichtssprecherin.

Bekannten des Opfers an Bushaltestelle gelockt

Weiter geht die Reihe an Vorwürfen am Abend des 11. April diesen Jahres. Die Angeklagten sollen den Geschädigten erneut nach Mössingen gebracht haben, um ihn zur Zahlung weiterer 4500 Euro zu zwingen. Dabei sollen sie ihn mehrfach bedroht und geschlagen haben. Nachdem der Geschädigte das geforderte Geld nicht beschaffen konnte, sollen die Angeklagten zwei Tage später einen Bekannten des Opfers an eine Bushaltestelle im Haigerlocher Stadtteil Stetten gelockt und auch ihn geschlagen haben. Das Ziel: Diesen zu einer Zahlung von 5000 Euro zu bewegen.

Polizei befreit Opfer bei Nacht

Nachdem dies misslang und der Bekannte des Geschädigten fliehen konnte, sollen die Angeklagten den Geschädigten erneut geschlagen haben, bis er schließlich in der Nacht auf den 15. April von der Polizei befreit wurde.

Der öffentliche Prozess beginnt am Donnerstag, 16. Oktober, um 9 Uhr im Saal 168 im Landgericht Hechingen.