Landgericht Hechingen: Mechtild Weinland folgt als Präsidentin auf Florian Diekmann

Das Landgericht Hechingen hat eine neue Präsidentin: Mechtild Weinland hat die Leitung des Gerichts übernommen, wie das Ministerium der Justiz und für Migration Baden Württemberg in einer Pressemitteilung informiert. Im Rahmen einer Feierstunde überreichte ihr die zuständige Ministerin Marion Gentges die Ernennungsurkunde. Mechtild Weinland war zuletzt Direktorin des Amtsgerichts Stuttgart-Bad Cannstatt und wechselt nun ans Landgericht Hechingen, wo sie auf Florian Diekmann folgt.

Justizministerin Gentges erklärte: „Mechtild Weinland hat in ihrer Laufbahn eine beeindruckende Palette an Vielseitigkeit und Expertise gezeigt – von der Zivil- und Familiengerichtsbarkeit über Straf- und Verwaltungsaufgaben bis hin zu Führungspositionen.“ Sie sei eine sehr präsente und aktive Führungskraft, die stets mit gutem Beispiel vorangehe. Und weiter: „Mit ihrer empathischen und zugleich entschlossenen Führungsart sowie ihrer Fähigkeit, auch in schwierigen Situationen klare und tragfähige Entscheidungen zu treffen, wird sie zurecht als absolute Spitzenkraft der Justiz bezeichnet.“ Das werde Weinland auch ohne Zweifel in ihrer neuen Position als Präsidentin des Landgerichts Hechingen zeigen.

Lesen Sie auch

Juristische Laufbahn begann am Landgericht Stuttgart

Mechtild Weinland blickt auf eine außergewöhnliche Karriere. 1997 arbeitete sie im Rahmen einer Abordnung an die Berliner Staatsanwaltschaft II an der Aufklärung von Gewalttaten zum Nachteil flüchtender DDR-Bürger an der ehemaligen innerdeutschen Grenze mit. Ab 1999 leitete sie das Personalreferat für den Oberlandesgerichtsbezirk Karlsruhe im Justizministerium.

Mechtild Weinland begann ihre juristische Laufbahn nach den juristischen Staatsprüfungen in Erlangen und Tübingen am Landgericht Stuttgart. Nach Stationen an den Amtsgerichten Tübingen und Reutlingen erhielt sie bei der Staatsanwaltschaft Tübingen ihre erste Planstelle. Auf ihre Abordnung an die Staatsanwaltschaft Berlin folgte die Abordnung an das Justizministerium, wo sie zunächst Referentin in der Abteilung für Strafvollzug war und ab 1999 das Personalreferat für den Bezirk des Oberlandesgerichts Karlsruhe leitete.

Direktorin am Amtsgericht Bad Urach

Im Oktober 2002 wechselte sie an das Amtsgericht Bad Urach, das sie ab 2010 als Direktorin leitete. Nach ihrer Erprobungsabordnung 2011 am Oberlandesgericht Stuttgart übte sie den Vorsitz in verschiedenen Kammern am Landgericht Stuttgart aus. Nach ihrem Amt als Direktorin des Amtsgerichts Nürtingen und Vizepräsidentin am Landgericht Tübingen wechselte sie 2020 als Direktorin an das Amtsgericht Stuttgart-Bad Cannstatt.