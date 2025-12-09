Landgericht Hechingen: Lebenslang? Brüder kommen mit kürzeren Haftstrafen davon

Der Staatsanwalt forderte für zwei Ukrainer, die im Juni auf rumänische Arbeiter losgegangen sein sollen, die Höchststrafe. Die Kammer des Hechinger Landgerichts sah es anders.
Staatsanwalt Moritz Arold sah sich am Schluss des Prozesses bestätigt und blieb bei seiner Darstellung: Die beiden angeklagten Brüder fuhren seiner Überzeugung nach am 24. Juni mit hoher Geschwindigkeit und in Tötungsabsicht auf rumänische Arbeiter zu, die in einer Baugrube in Gauselfingen beschäftigt waren. Zwei der Männer hätten sich nur durch einen Hechtsprung retten können.