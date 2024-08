Landgericht Hechingen: Justiz-Azubis starten im neuen Gebäude

1 Verwaltungsleiterin Bianca Schneider (links), Ausbildungsleiterin Lea Wendler (rechts) und Architektin Gamze Acikkaya von der Firma Mauthe GmbH (Mitte) in einem der neuen Unterrichtsräume in der Heilig-Kreuz-Straße 6. Foto: Landgericht Hechingen

Im ehemaligen Gebäude der Staatsanwaltschaft lernen nun die Auszubildenden des Landgerichts Hechingen. Im ersten Obergeschoss sind mehrere Unterrichts- sowie Büroräume untergebracht. Am 2. September beginnt das neue Ausbildungsjahr.









Das Ausbildungszentrum des Landgerichts kann seine neue Räumlichkeiten beziehen. Jüngst wurde ein Teil des ehemaligen Gebäudes der Staatsanwaltschaft in der Heiligkreuzstraße 6 in Hechingen vom Amt für Vermögen und Bau an das Landgericht Hechingen übergeben. Darüber informiert das Landgericht in einer Pressemitteilung.