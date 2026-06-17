Landgericht Hechingen: Erpresserischer Menschenraub und mehr – vier junge Männer auf der Anklagebank

Vier junge Erwachsene sollen einen anderen Jugendlichen drangsaliert, bedroht und verletzt haben. Die Vorwürfe wiegen schwer. Ein Urteil könnte schon in der nächsten Woche fallen.
Die Vorwürfe gegen vier junge Männer aus dem Raum Balingen wiegen schwer. Unter anderem erpresserischer Menschenraub, besonders schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung stehen im Raum. Während zum Prozessauftakt am Landgericht Hechingen Ende Mai aufgrund eines fehlenden Kinder- und Jugendpsychiaters noch nicht verhandelt werden konnte, machte sich das Gericht im weiteren Verlauf des Verfahrens ein Bild von den jungen Männern.