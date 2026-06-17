Landgericht Hechingen: Erpresserischer Menschenraub und mehr – vier junge Männer auf der Anklagebank

Vier junge Erwachsene sollen einen anderen Jugendlichen drangsaliert, bedroht und verletzt haben. Die Vorwürfe wiegen schwer. Ein Urteil könnte schon in der nächsten Woche fallen.

Die Vorwürfe gegen vier junge Männer aus dem Raum Balingen wiegen schwer. Unter anderem erpresserischer Menschenraub, besonders schwere räuberische Erpressung und gefährliche Körperverletzung stehen im Raum. Während zum Prozessauftakt am Landgericht Hechingen Ende Mai aufgrund eines fehlenden Kinder- und Jugendpsychiaters noch nicht verhandelt werden konnte, machte sich das Gericht im weiteren Verlauf des Verfahrens ein Bild von den jungen Männern.

Den zur Tatzeit 17, 18, und 20 Jahre alten Angeklagten werden seitens der Anklagebehörde schwere Vorwürfe gemacht. So sollen sie im Juli vergangenen Jahres einen 15-Jährigen nach einem nicht zustande gekommenen Betäubungsmittelgeschäft im Auto mitgenommen und mit einer Schreckschusspistole bedroht haben.

Schüsse mit der Schreckschusspistole

Der Geschädigte soll dann eine Tasche mit seinem Geldbeutel herausgegeben haben, den die Angeklagten wohl behielten. Unter weiteren Drohungen sollen die Angeklagten das Mobiltelefon des Geschädigten an sich genommen und zerstört haben. Die Angeklagten sollen den Geschädigten laut Gerichtsangaben mehrfach bedroht, geschlagen und in seine Richtung mit der Schreckschusspistole geschossen haben, bevor sie ihn schließlich freiließen.

Am Dienstagvormittag nahmen Richter, Anklagebehörde und Sachverständige einen der vier Angeklagten besonders unter die Lupe. Die Mutter, als Zeugin an diesem Tag geladen, sprach von einer eigentlich harmonischen Kindheit. „In der Schule gab es schon ein paar Konzentrationsprobleme, aber in der Kindheit entwickelte er sich zügig“, so die Mutter.

Die Beziehung zum Vater sei besonders in der Pubertätsphase schwierig geworden, setzte sie ihre Aussage fort. Streitereien, die nicht nur verbal ausgetragen wurden, habe es gegeben. Über die Tat habe ihr Sohn nie etwas erzählt. „Davon erfuhr ich erst, als er verhaftet wurde.“ Auch zum Joint habe ihr Sohn gegriffen. Wie stark der Drogenkonsum des jungen Mannes wirklich war und ist, kam durch die Aussagen der Freundin und der Kinder- und Jugendpsychiaterin ans Licht.

Richter spricht von Generationenproblem

So berichtete die Freundin des jungen Mannes auf Nachfrage des Richters, dass der Angeklagte neben Cannabis auch zu Tabletten und Kokain gegriffen habe. Auch einzelne Videoschnipsel, in denen die Angeklagten teils mit Schreckschusswaffe und Kokain posierten und prahlten, belegen die Annahme, dass nicht nur gekifft wurde.

Dennoch: Ihr Freund gebe ihr Halt, sei ihr Fels und wichtigste Stütze in ihrem Leben, betonte die junge Zeugin, die von einer gesunden und erfüllenden Beziehung sprach. „Haben Sie auch über die Tat, über die hier verhandelt wird, gesprochen?“, wollte der Richter wissen.

Nicht im Detail, meinte sie. „Er sagte lediglich, dass sie einem Jugendlichen eine kleine Abreibung verpassen wollten.“ Aber sie müsse doch nachgefragt haben, was es damit auf sich hat, ließ der Richter nicht locker. Die fragwürdige Antwort darauf: „Nein, wieso? Er hat mir doch nichts angetan. Die werden schon ihre Gründe gehabt haben. Letztlich ist das nicht mein Bier.“

Urteil fällt womöglich nächste Woche

Der Richter attestierte ihr daraufhin mangelhafte Empathie und sprach von einem generellen Generationenproblem. Zwei der Mitangeklagten, die bereits in Haft sitzen und mit Fußfesseln in den Gerichtssaal geführt wurden, schienen augenscheinlich den Ernst der Lage ebenfalls nicht ganz begriffen zu haben. Während der Zeugenaussagen feixten sie miteinander und schmunzelten in Richtung Zuschauerraum, der prall gefüllt war.

Die sachverständige Kinder- und Jugendpsychiaterin sprach von einer sehr problematischen und belastenden Entwicklung des Angeklagten. Sie sprach von fehlender Fürsorge in der Kindheit und teils schweren depressiven Phasen. Zwar habe er eine Berufsausbildung abgeschlossen und erfahre aktuell Halt von Familie und Freundin, aber er müsse sich unbedingt der Drogenproblematik stellen, so die Einschätzung der Psychiaterin.

Der Prozess wird am Dienstag, 23. Juni, ab 9 Uhr am Landgericht fortgesetzt. Möglicherweise könnte bereits an diesem Termin das Urteil fallen.