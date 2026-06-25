Landgericht Hechingen: Erpresserischer Menschenraub – milde Urteile nur in Teilen

Auch wenn alle der vier Beschuldigten aus dem Raum Balingen zum Tatzeitpunkt im Sommer 2025 erst zwischen 17 und 20 Jahre alt waren und ihre Taten nach dem Jugendstrafrecht bemessen wurden, so kann man nicht von einem milden Urteil sprechen, das der stellvertretende Landgerichtspräsident Volker Schwarz als Vorsitzender Richter in der Verhandlung am Ende sprach.

„Sie haben einen Menschen wegen ein paar Euro in Todesangst versetzt“, stellte Schwarz klar, als er gegen die beiden bereits seit Längerem in Untersuchungshaft sitzenden „Hauptdrahtzieher“ Haftstrafen von jeweils drei Jahren und acht Monaten aussprach und damit eher dem Antrag des Staatsanwaltes folgte als denen der Verteidiger. Die bereits verhängten Haftbefehle blieben in Kraft.

Angeklagter erhält „Vorbewährung“

Die beiden anderen kamen glimpflicher davon. Derjenige, der bei der Entführung eines damals 15-Jährigen die Rolle des Fahrers einnahm, erhielt eine „Vorbewährung“. Das heißt, bei ihm wurde die Anwendung des Jugendstrafrechtes ausgesetzt, und es wird zunächst einmal über einen Zeitraum von zwei Jahren abgewartet und geprüft, ob überhaupt eine Jugendstrafe verhängt wird. In dieser Zeit muss der junge Mann gewisse Auflagen erfüllen. Zudem bekam er eine Geldbuße von 1000 Euro aufgebrummt, die er in Raten zu bezahlen hat.

1000 Euro Geldbuße, das war auch die Summe, die der als „Aufpasser“ engagierte vierte Angeklagte im Bunde auferlegt bekam. Ihm wurde lediglich Beihilfe zu der Tat attestiert. Das Geld ist übrigens an den Balinger Verein „Huckleberry & Pippilotta“ zu entrichten. Dieser begleitet Kinder, Jugendliche und Eltern aus suchtbelasteten Familien.

Mehr als bloß ein Denkzettel

Und was war genau passiert? Im Sommer 2025 hatten die vier Beschuldigten sich wegen nicht zustande gekommener Drogengeschäft, möglicherweise auch lästiger Schnorrerei von Cannabis einen damals 15-Jährigen geschnappt, in ein Auto gezerrt und zu einem Parkplatz im Balinger Stadtgebiet gefahren. Dort wollten sie ihm offenbar eine Abreibung wegen mutmaßlich offener Rechnungen verpassen.

Die, so stellte es sich im Verlauf der Gerichtsverhandlung dar, war deutlich mehr als bloß ein Denkzettel. Als sich die Vier das Opfer „zur Brust nahmen“, waren zwei der vier Beteiligten wohl maskiert oder hatten zumindest ihre Hoodie-Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, damit man sie nicht erkennen konnte. Es gab Schläge, Todesdrohungen und Pistolenschüsse in die Luft und auf den Boden. Dass es sich „nur“ um eine Schreckschusspistole gehandelt hatte, war für den Entführten zur Tatzeit sehr wahrscheinlich nicht erkennbar.

Festnahme durch Spezialkommando der Polizei

Ans Licht kam der Fall, als drei der vier Beschuldigten im Oktober 2025 von einem Spezialkommando der Polizei festgenommen worden waren. Im Lauf der Verhandlung zeigten sich alle der schließlich vier Beschuldigten geständig und entschuldigten sich auch bei ihrem Opfer – es kam auch zu einem so genannten Täter-Opfer-Ausgleich.

Was in dem Prozess ebenso offenbar wurde: Mindestens zwei haben schwierige Kinder- und Jugendjahre hinter sich, was keinen förderlichen Einfluss auf ihre Persönlichkeitsentwicklung hatte. Früh kam auch schon Cannabis-Konsum ins Spiel. Auch entsprechende mehr oder minder schwer wiegende Vorstrafen sind beim einen und anderen bereits aktenkundig. Gegen die Urteile ist Revision möglich.