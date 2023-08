„Party“, „Kacke“, „Schoko“ oder „Jacks“: Wer sowas per Handy bei den Brüdern K. oder T. bestellte, bekam Kokain, Marihuana oder Cannabis. Der 26-Jährige und sein drei Jahre jüngerer Bruder haben im Raum Albstadt und im Zollernalbkreis über Jahre einen florierenden Handel betrieben.

Bis ihnen die Polizei das Handwerk legte. Seit ein paar Monaten sitzen sie in U-Haft, seit diesem Montag befasst sich das Hechinger Landgericht mit dem Fall. Mit angeklagt wegen Beihilfe: eine Albstädterin, Jahrgang 1981, die den Stoff für die Brüder gebunkert hat.

Die Vorwürfe sind nicht unerheblich

Die Liste mit den Anklagepunkten, die der Staatsanwalt verliest, ist lang. Und die Vorwürfe sind nicht unerheblich. Spätestens 2020, so die Anklage, hätten die beiden Brüder beschlossen, im Raum Albstadt und im restlichen Zollernalbkreis Betäubungsmittel gewinnbringend weiterzuverkaufen.

Um an den Stoff zu gelangen, sei ein sogenanntes sky-ecc-Krypto-Handy angeschafft worden. Unter anderem habe man im Dezember 2020 zum Preis von 21 000 Euro 300 Gramm Kokain gekauft. 200 Gramm wurden an einen Händler aus dem Zollernalbkreis weitergegeben, und dafür bekam man ganze zwei Kilo Marihuana zum Weiterverkauf.

Kommunikation mit den Endkunden lief über Smartphones

Im Februar 2021 wurden in Hechingen drei Kilo Marihuana und 150 Gramm Kokain erworben, wenige Tage später ein weiteres Kilo Marihuana und 150 Gramm Kokain. Am 5. März lieferte der besagte Händler noch zwei Kilogramm Marihuana. Aber wohin mit dem ganzen Zeug? Laut Staatsanwaltschaft wurde es an verschiedenen Orten gebunkert. Einer davon war die Wohnung der Mitangeklagten.

Die Kommunikation mit den Endkunden lief über Smartphones und Wegwerf-Handys. Manche wollten reinen Stoff, etwa ein Gramm Koks für 80 Euro. Andere nahmen ein Tabak-Marihuana-Gemisch. Die Polizei begann die Brüder zu observieren, ortete ihre Handys, installierte Überwachungskameras. Allein durch die Handy-Überwachung konnten 53 Einzeltaten nachgewiesen werden. Dabei kam man auch auf das „Zwischenlager“ in der Wohnung der mitangeklagten Albstädterin.

25 Kilogramm Marihuana in der Wohnung

Die Frau, die laut Ermittlungen nicht an der Beschaffung und an dem Handel beteiligt gewesen war, gibt vor Gericht bereitwillig Auskunft: Sie sei angerufen worden, dann habe es geheißen: „Wir bringen wieder was.“

Von dem Ausmaß habe sie nichts gewusst. „Mal ein bisschen Gras, mal ein bisschen Kokain“, habe sie geglaubt. Aber dann waren 25 Kilo Marihuana in ihrer Wohnung gefunden worden, in einem Sack.

Bei einem Gespräch habe sie heraushören können, dass es noch andere Zwischenlager gebe, „aber fragen Sie mich nicht, wer oder wo“. Geld habe sie nicht bekommen, aber die Brüder hätten ab und zu was von dem Stoff „abgegeben“: Mal habe man gemeinsam einen geraucht, und sie habe „gern mal eine Nase gezogen“, sagt sie.

Vier Fortsetzungstermine sind angesetzt

Sie habe es gebraucht, habe nicht nur Rückenschmerzen, sondern auch psychische Probleme. Die beiden Brüder habe sie „immer nett, immer friedlich“ erlebt.

Friedlich und gepflegt wirken die Brüder auch am ersten Verhandlungstag vor der Großen Strafkammer des Landgerichts. Ihre Verteidiger verlesen jeweils eine Erklärung. Die Taten werden voll umfänglich eingeräumt.

Als es um die Angaben zur Person geht, stellt sich heraus: Der Kontakt zum Vater wurde abgebrochen, die Ausbildung auch, einen Beruf haben beide nicht, waren länger arbeitslos. Schon früh hatten sie Kontakt zu Alkohol und Drogen. Es habe „Spaß gemacht“, sich zu betrinken, zu koksen. In letzter Zeit habe man ein bis zwei Gramm pro Tag durch die Nase gezogen.

Insgesamt sind vier Fortsetzungstermine angesetzt. Der erste ist an diesem Freitag, 11. August, ab 9 Uhr.