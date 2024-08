1 Hier wurde verhandelt: das Landgericht in Hechingen. Foto: Marschal

Das Landgericht Hechingen hat im Prozess gegen einen 40-jährigen Albstädter, dem versuchten Totschlag vorgeworfen wurde, die Schuldunfähigkeit des Angeklagten festgestellt und seine psychiatrische Unterbringung verfügt.









Link kopiert



Der Angeklagte war am 24. Januar dieses Jahres gewaltsam in das Haus einer 85-jährigen Nachbarin eingedrungen, hatte sie und ihre Nichte mit einer Krücke und einer Schneeschippe attackiert und die Seniorin dabei so schwer verletzt, dass sie seither ein Pflegefall ist.