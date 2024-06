1 Waage der Justitia Foto: picture alliance / dpa/Britta Pedersen

Das Verfahren gegen eine Burladingerin, die unangemeldete „Corona-Spaziergänge“ organisiert hatte, wird erneut verhandelt.









Die Corona-Pandemie ist nun schon Jahre her und bei vielen Menschen schon wieder in Vergessenheit geraten. Am Landgericht in Hechingen rückt Covid-19 am Mittwoch noch mal in den Fokus.