Landgericht Hechingen: Bluttat in Balingen – Prozess beginnt, Vorwurf versuchter Mord

1 Absperrband markiert den Tatort damals in Balingen am Bahnhof. Foto: Eyckeler

Ein 23-jähriger Mann muss sich ab Donnerstag vor dem Landgericht in Hechingen verantworten. Er soll verantwortlich gewesen sein für einen blutigen Messerangriff im Mai.









Link kopiert



Der 15. Mai wird einigen Balingern noch in Erinnerung sein: An diesem Tag kam es am Bahnhof der Kreisstadt zu einer blutigen Messerattacke. Im Sommer hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 23-Jährigen erhoben. Dieser muss sich ab Donnerstag, 7. November, vor dem Landgericht in Hechingen verantworten. Der Vorwurf: versuchter Mord.