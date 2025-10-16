Landgericht Hechingen: Auftakt zu Mammutprozess – Opfer war tagelang in Gewalt der Täter

Das Opfer wurde zweimal entführt, geschlagen und bedroht: Sieben Angeklagten müssen sich unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs vor dem Landgericht Hechingen verantworten.
Sieben Angeklagte, der Großteil aus dem Kreis Tübingen, einer aus Bisingen, müssen sich seit Donnerstag unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs vor der ersten großen Strafkammer des Landgerichts Hechingen verantworten. Die junge Erwachsene und Jugendlichen wurden von Justizvollzugsbeamten mit Handschellen und Fußfesseln in den Großen Sitzungssaal geführt. Die Zuschauerreihen waren voll besetzt, als Volker Schwarz, Vizepräsident des Landgerichts, die Sitzung mit einer halben Stunde Verzögerung eröffnete.