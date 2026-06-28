Landgericht Hechingen: Angeklagte zweifache Vergewaltigung nur Spitze des Eisbergs?

Der Krankenpfleger, der wegen zweifacher Vergewaltigung vor Gericht steht, hat womöglich noch weitere ähnliche Taten begangen. Das legen Aussagen am dritten Verhandlungstag nahe.

Der angeklagte 37-jährige Krankenpfleger betritt auch am dritten Verhandlungstag den Sitzungssaal des Hechinger Landgerichts in Hand- und Fußfesseln. Ihm wird vorgeworfen, sich an zwei von ihm sedierten Patientinnen sexuell vergangen zu haben. Aussagen von möglichen weiteren Geschädigten sowie eines Polizeibeamten legen den Verdacht nahe, dass der Mann noch weitere ähnliche Taten verübt haben könnte.

Der Mann, der bereits geständig war, soll laut Anklage in einer Albstädter Klinik als Krankenpfleger eine Geschädigte mittels Infusion sediert, sie sodann ausgezogen, im Intimbereich berührt und sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen haben. Eine weitere Geschädigte soll er mittels Schlaftablette betäubt und sodann Handlungen zu seiner sexuellen Stimulierung vorgenommen haben.

Weitere Opfer meldeten sich bei der Polizei

Aufgrund der medialen Berichterstattung meldeten sich weitere mögliche Opfer bei der Polizei. Zudem wurden Frauen vor Gericht angehört, die die Polizei durch ihre Ermittlungen als mögliche Geschädigte identifizierte.

Aus Opferschutzgründen sagten die Frauen unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Zur Vernehmung einer der Geschädigten wurde auch der Angeklagte aus dem Raum geführt, sodass die Zeugin nicht unter der physischen Anwesenheit des mutmaßlichen Täters aussagen musste. Dagegen legte die Verteidigung zwar Widerspruch ein, blitzte damit beim Richter aber ab. „Aufgrund der Gefahr einer Traumatisierung und eines möglichen Nachteils für die Gesundheit der Zeugin, hat die Kammer so entschieden“, begründete Richter Volker Schwarz.

Tausende Bilder und Videos sichergestellt

Zuhören durfte die Öffentlichkeit hingegen bei den Ausführungen eines Polizisten, der Einblicke gab in den Ablauf der Ermittlungen – und diese hatten es in sich. Nachdem Anzeige erstattet worden war, nahmen die Ermittler ihre Arbeit auf.

Über Vernehmungen, in denen der Angeklagte beschrieben wurde, das Auswerten von Dienstplänen und die Sichtung von Social-Media-Posts führte die Spur letztlich zu dem Rumänen, der als Angestellter einer Leiharbeitsfirma bei verschiedenen Kliniken – unter anderem in Albstadt – in Deutschland beschäftigt war.

„Wir stellten auf dem Handy des Mannes rund 80.000 Videos und 192.000 Bilder sicher und werteten diese aus“, so der Polizist. Darunter fanden sich neben Urlaubsbildern auch pornografische Inhalte.

Schwere sexuelle Handlungen vollzogen

Aufnahmen der beiden Frauen, um die es im Verfahren geht, wurden zwar keine gefunden. Dafür aber mehrere Inhalte, die auf weitere mögliche Opfer hindeuten. Mehrere Bild- und Videoaufnahmen zeigen laut Aussagen des Polizisten teils unbekleidete Frauen in der Klinik, an denen schwere sexuelle Handlungen vollzogen wurden, während diese wohl betäubt und wehrlos gewesen sind.

Manche dieser Inhalte wurden, das ergab die Analyse der Beamten, an einen anderen Account in Rumänien versendet. Laut Zeugenaussage wurden Nachrichten dazu geschrieben wie „Neues Frischfleisch ist eingetroffen“.

Andere Bilder und Videos zeigten diverse Medikamente, die mit ziemlicher Sicherheit aus einer Klinik stammen müssten. „Zudem legen die Auswertungen nahe, dass der Angeklagte in manchen Nachtschichten Videospiele gespielt hat“, so der Polizist.

Damalige Teamleiterin sagt aus

Die Nachtschichten habe er vorzugsweise übernommen, sagte am Freitag eine zur Tatzeit als Teamleiterin in der Klinik beschäftigte Zeugin aus. Sie persönlich sei selten mit dem Angeklagten in Kontakt gekommen. „Vom Kollegium erfuhr er die größte Wertschätzung“, berichtete sie. „Er wurde in den höchsten Tönen gelobt und als freundlich und aufgeschlossen beschrieben."

Die Zeugin war es, die ihn mit den Vorwürfen damals konfrontiert hatte. „Er gab mir darauf ruhig und völlig sachlich Auskunft und beteuerte, so etwas nicht zu machen“, meinte die damalige Teamleiterin vor Gericht. Dort saß der Angeklagte meist mit dem Kopf in den Händen vergraben auf der Anklagebank. Das nächste Mal wird er voraussichtlich am 10. Juli ab 9 Uhr an der Stelle wieder Platz nehmen – dann steht der vierte Verhandlungstag an.