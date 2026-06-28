Landgericht Hechingen: Angeklagte zweifache Vergewaltigung nur Spitze des Eisbergs?

Der Krankenpfleger, der wegen zweifacher Vergewaltigung vor Gericht steht, hat womöglich noch weitere ähnliche Taten begangen. Das legen Aussagen am dritten Verhandlungstag nahe.
Der angeklagte 37-jährige Krankenpfleger betritt auch am dritten Verhandlungstag den Sitzungssaal des Hechinger Landgerichts in Hand- und Fußfesseln. Ihm wird vorgeworfen, sich an zwei von ihm sedierten Patientinnen sexuell vergangen zu haben. Aussagen von möglichen weiteren Geschädigten sowie eines Polizeibeamten legen den Verdacht nahe, dass der Mann noch weitere ähnliche Taten verübt haben könnte.