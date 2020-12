Landgericht Hechingen Angeklagte Waffenhändler sind geständig

Dieses 40-minütige Verständigungsgespräch erwies sich laut Vorsitzendem Richter Hannes Breucker als eine schwere Geburt. Beide Angeklagte ließen über ihre Verteidiger verlauten, dass sie die Vorwürfe einräumen. Die Staatsanwalt stellte daraufhin beim Mössinger drei und beim Junginger zwei Anklagepunkte ein. Beim 32-jährigen Mössinger wird die Strafuntergrenze bei zwei Jahren und sechs Monaten und die Obergrenze bei drei Jahren liegen. Beim 35-jährigen Junginger wird sich der Strafrahmen zwischen einen Jahr und neun Monaten und zwei Jahren und drei Monaten bewegen. Sollte die Strafe bei ihm unter zwei Jahren bleiben, wird sie für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt verbunden mit 200 Stunden gemeinnütziger Arbeit.

Der Junginger kam nach eigenen Angaben im Kindergartenalter nach Deutschland. Dort brach er eine Schreinerlehre ab, ehe er eine Ausbildung als Maurer erfolgreich absolvierte. Der zweifache Familienvater hatte in den vergangenen Jahren mehrere Jobs, 2019 machte er sich schließlich selbstständig. Seine Firma musste Insolvenz anmelden, weil er nach eigenen Angaben Probleme mit Großfirmen hatte. "Ich habe größere Summen nicht erhalten", meint er vor Gericht. Aktuell arbeitet er auf Stundenbasis bei seinem Bruder, gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern wohnt er bei den Schwiegereltern.

Bis zur Verhaftung habe er Testosteron und Kokain konsumiert. Schon zweimal hat er seinen Führerschein verloren, nach der Haftentlassung wegen Marihuana-Konsums. Der 35-Jährige ist seit Herbst 2018 wegen Betrugs vorbestraft, die 60 Tagessätze à 40 Euro hat er bezahlt.

Der Mössinger hat ebenfalls bis zur Verhaftung Kokain zu sich genommen, außerdem auch teilweise sehr viel Alkohol getrunken. Seine Vita liest sich wie folgt: Erst vor drei Jahren nach Deutschland gekommen, dort seine Frau kennengelernt, die er noch im gleichen Jahr standesamtlich in Balingen (gefeiert wurde in der Türkei) geheiratet hat. Weil er in Deutschland keine Arbeit fand, hat er sich im November 2018 ebenfalls mit einer Baufirma selbstständig gemacht. Für diese hat er aktuell ein Insolvenzverfahren beauftragt. Seinen Führerschein ist er in der Türkei los, in Deutschland besitzt er allerdings einen.

Seinen Militärdienst leistete er in der Türkei ab, dabei habe er aber keine Ausbildung an der Waffe genossen. "Man hat mich nur zweimal schießen lassen", sagte er vor Gericht.

Jeder hat versucht, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben

Wie der Hauptsachbearbeiter der Kripo Balingen erklärte, habe er ein Ermittlungsverfahren der Kripo Heidelberg übernommen. Da ging es darum, dass der 35-Jährige einen Transport von fünf Kilogramm Kokain von den Niederlanden nach Deutschland organisiert hatte. Es habe Kontakte zum 32-jährigen Angeklagten gegeben, der wiederum Gespräche über Waffen führte.

Eine Immendinger Firma für Bohr- und Frästechnik, die als Waffenschmiede galt und nach einer Brandstiftung abbrannte, habe umgebaute PDP-Waffen (Personal Defence Pistol) geliefert. Gegen den Firmeninhaber laufe derzeit noch ein Verfahren wegen erpresserischen Menschenhandels.

In Villingen, so der Hauptsachbearbeiter, seien Bilder mit Waffen gefunden worden, die mit denen der von den Angeklagten veräußerten identisch sind. "Ganz so einfach ist der Umbau nicht, der wurde relativ professionell gemacht", erklärte er. Der Mössinger habe hauptsächlich den Kontakt zum Immendinger, der die Waffen als Rohlinge gekauft und umgebaut hat, gepflegt, während der Junginger die Waffen anpries. "Die Waffen gingen ins Milieu, nicht in den Schützenverein", so der Kripobeamte. Zu den Abnehmern habe in Göppingen ein Mann aus einer Boxkampfschule gehört, der in Bandenkämpfe verwickelt war. Die erste Charge sei nicht so gut gewesen, weswegen ein "Werbevideo" gedreht wurde. Dafür feuerten sie laut Anklageschrift im öffentlichen Raum eine unbekannte Menge Munition auf eine Energy-Drink-Dose ab.

Urteil wird am 21. Dezember verkündet

Von der Kripo Böblingen habe ein verdeckter Ermittler eine Waffe bei den beiden Angeklagten gekauft und zehn weitere beim Immendinger, so der Kripobeamte. Bei der Festnahme sei beim Mössinger eine Waffe und Kokain beim Junginger einen Schalldämpfer, Munition sowie Haschisch gefunden worden.

Als es darum ging, herauszufinden, wer die Waffen verkauft hat, habe jeder versucht, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, berichtete der Kripobeamte über die Vernehmung.

Ein Kriminalhauptkommissar ging auf die Finanzen der beiden Angeklagten ein und fragte sich speziell beim Mössinger, von was er eigentlich gelebt habe, da er keine Sozialleistungen in Anspruch genommen hat.

Der Prozess am Hechinger Landgericht wird am Montag, 21. Dezember, um 10 Uhr fortgesetzt. Nach den Plädoyers wird gleich das Urteil verkündet. Drei weitere anberaumte Verhandlungstage im Januar sind somit nicht mehr nötig.