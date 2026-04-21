Landgericht Freiburg: Nach der Schießerein in einer Bar in Weil am Rhein beginnt der Prozess

Die Schießerei in einer Bar in Weil am Rhein geht im Herbst wie durch ein Wunder glimpflich aus. Das Verfahren ist nun vor dem Landgericht in Freiburg gestartet.
Ende September waren in einer Bar in Weil am Rhein Schüsse gefallen. Der Täter war zunächst auf der Flucht, ging der Polizei aber etwa einen Monat später bei einer Verkehrskontrolle ins Netz. Am Dienstag hat nun der Prozess vor dem Landgericht Freiburg begonnen. Die Bilder der Überwachungskamera nach der Schießerei in einer Bar in Weil am Rhein im September zeigen vier Perspektiven auf ein Tatgeschehen, die allesamt aus einem Thriller von Quentin Tarantino stammen könnten.