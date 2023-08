So lief der Masken-Prozess gegen die Lahrer Ärztin Anette Franz

1 Anette Franz vor Verhandlungsbeginn am Mittwochmorgen vor dem Landgericht Foto: Schabel

Die Lahrer Ärztin ist auch in der Berufungsverhandlung zu einer Geldstrafe von 6000 Euro verurteilt worden. Sie hatte während der Corona-Pandemie Maskenbefreiungen ohne Untersuchung ausgestellt.









Die 60 Zuhörerplätze in Saal 2 des Offenburger Landgerichts waren voll besetzt, als das Verfahren am Mittwoch um 9 Uhr begann – alles Unterstützer von Anette Franz. Sie brauchten gutes Sitzfleisch, denn das Urteil wurde erst um 16 Uhr gesprochen. Die meiste Zeit dazwischen ging nicht für die eigentliche Verhandlung, sondern für Pausen und Unterbrechungen drauf, in der Regel verursacht durch Verteidigerin Ruth Baumeister, die zusätzliche Zeugen vorladen lassen wollte. Die hätten dann belegen sollen, dass Franz ihnen mit ihren Maskenattesten etwas Gutes getan hatte.