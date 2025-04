Ägypter in der Balinger Stadthalle 70 Jugendliche präsentieren Adonia Musical „Mose“

70 Jugendliche im Alter von 12 bis 19 Jahren präsentierten in der Stadthalle Balingen das Adonia-Musical „Mose“, das sie zuvor auf einem viertägigen Übungscamp in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Zillhausen eingeübt hatten.