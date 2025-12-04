Landfrauen Nordhalden/Neuhaus: Verein steckt voller Tatendrang

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter den Frauen. Die schmieden aber bereits neue Pläne für 2026. Eine Person rückte bei der Versammlung besonders in den Fokus.
In vorweihnachtlicher Atmosphäre trafen sich die Landfrauen Nordhalden-Neuhaus am Mittwoch, 3. Dezember, zur Generalversammlung im Landhaus Waldfrieden. Neben Berichten, Wahlen und einem Rückblick auf ein abwechslungsreiches Jahr sowie einem Ausblick auf einen vollen Kalender 2026 stand auch die Verabschiedung der langjährigen Vorsitzenden Barbara Fluk auf dem Programm.