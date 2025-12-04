Landfrauen Nordhalden/Neuhaus: Verein steckt voller Tatendrang

Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter den Frauen. Die schmieden aber bereits neue Pläne für 2026. Eine Person rückte bei der Versammlung besonders in den Fokus.

In vorweihnachtlicher Atmosphäre trafen sich die Landfrauen Nordhalden-Neuhaus am Mittwoch, 3. Dezember, zur Generalversammlung im Landhaus Waldfrieden. Neben Berichten, Wahlen und einem Rückblick auf ein abwechslungsreiches Jahr sowie einem Ausblick auf einen vollen Kalender 2026 stand auch die Verabschiedung der langjährigen Vorsitzenden Barbara Fluk auf dem Programm.

Aktives Vereinsjahr Zu Beginn der Versammlung blickte der bisherige Vorstand auf ein aktives Jahr zurück. „Was wir im abgelaufenen Jahr alles auf die Beine gestellt haben, darf sich ruhig sehen lassen“, trug Schriftführerin Renate Holzmann-Wiesendorfer begeistert vor. Das Vereinsleben sei von Gemeinschaft, Kreativität und Einsatzfreude geprägt gewesen: vom traditionellen Kaffeestubentag an der Fastnacht über kreative Töpferkurse bis hin zu Wanderungen, Muttertagsaktionen und Ausflügen. Selbst Regen beim Sommerausflug konnte die Stimmung nicht trüben: „Nass, aber bestens gelaunt“, so das Fazit von Holzmann-Wiesendorfer.

Leichtes Minus Finanziell war das Jahr 2025 trotz des engagierten Programms solide: Der Bericht von Kassiererin Claudia Stach wies Einnahmen in Höhe von rund 3400 Euro aus, denen Ausgaben von etwa 3800 Euro gegenüberstanden – ein leichtes Minus, das aber durch die bestehenden Rücklagen von über 6400 Euro problemlos abgefangen werden könne.

Wahlen Ein wichtiger Punkt des Abends war die Wahl des neuen Vorstands. Dabei zeigte sich: Die Mitglieder setzen auf Kontinuität. Der bisherige Vorstand wurde weitgehend bestätigt, eine Position wurde neu besetzt. „Das zeigt das Vertrauen in die bestehende Arbeit“, kommentierte Gisela Baumann vom Landfrauenbezirk Donaueschingen, die die Wahl leitete.

Sie engagieren sich Das neue Vorstandsteam besteht aus Daniela Frieß und Margit Heer, Schriftführerin bleibt Renate Holzmann-Wiesendorfer, ebenso wurde Claudia Stach als Kassiererin bestätigt. Als Beisitzerinnen wurden Birgitt Fischer, Nadine Zülke-Schautzgy und Barbara Fluk gewählt.

Emotionaler Abschied Mit Barbara Fluk wurde es schließlich emotional: Die langjährige Vorsitzende und prägende Persönlichkeit des Vereins wurde offiziell aus ihrem bisherigen Amt verabschiedet. Vorsitzende Daniela Frieß würdigte ihren Einsatz: „Was du geleistet hast, kann man gar nicht hoch genug schätzen.“ Blumen, Applaus und viele persönliche Worte machten deutlich, wie sehr Fluk diesen Landfrauenverein geprägt hat.

Programm 2026 Im Anschluss wurde das Jahresprogramm 2026 vorgestellt. Es soll wieder eine bunte Mischung aus Bildung, Kreativität, Bewegung und Gemeinschaft geben. Neben einem Ausflug in das Chocolarium in Toggenburg sind auch ein Besuch im Ostergarten Tengen sowie beim Gewürzsommelier Zeller geplant, ebenso Blumenkranzbinden und sportliche Angebote.

Landfrauenvereine

sind eigenständige, ehrenamtlich organisierte Zusammenschlüsse, die sich für die Interessen von Frauen im ländlichen Raum einsetzen. Sie bieten Bildungsangebote, fördern Gemeinschaft und stärken die Rolle von Frauen in Gesellschaft, Familie und Beruf. In Deutschland gehören über 500 000 Frauen einem Landfrauenverband an. Neben kulturellen und sozialen Aktivitäten engagieren sich die Vereine auch in den Bereichen Umwelt, Ernährung, Gesundheit sowie politische Mitgestaltung.