Landfrauen in St. Georgen: Hier wird längst nicht nur Kuchen gebacken

1 Renate Schreiber (von links), Martina Kopp, Tanja Schlegel und Angela Schwer erinnern sich immer wieder gerne an die vielen schönen Stunden, die sie im Kreis der Landfrauen verbracht haben. Foto: Helen Moser

Kochen, backen, Garten – das Image der Landfrauen ist angestaubt. Das bekommt auch der St. Georgener Ortsverein zu spüren. Und natürlich gehöre das Kuchenbacken dazu, räumen die St. Georgener Landfrauen ein – doch eben auch noch viel mehr.









Mit Schürze am Kochtopf, mit der Rührschüssel im Arm oder mit Ofenhandschuh am Backofen – so sehen viele Menschen die Landfrauen, die auch in St. Georgen aktiv sind. Doch dieses Bild entspricht schon längst nicht mehr der Realität, erklären vier Vertreterinnen des St. Georgener Ortsvereins im Gespräch mit unserer Redaktion. Für sie bedeutet die Mitgliedschaft bei den Landfrauen noch viel mehr – und sie bietet viel größere Möglichkeiten.