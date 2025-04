Die Dauchinger Landfrauen stecken mitten in den Vorbereitungen für ihren Aktionstag. Der Verein bringt sich regelmäßig ins Leben in der Gemeinde ein.

Auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr hat die Vorsitzende Claudia Schleicher bei der Hauptversammlung des Dauchinger Lanfrauenvereins zurückgeblickt.

So feierte der Verein nicht nur das 20-jährige Bestehen, sondern beteiligte sich an zahlreichen Veranstaltungen und bot seinen knapp 70 Mitgliedern ein abwechslungsreiches Jahresprogramm. Ebenso zeigen die Landfrauen mit der Bepflanzung und Pflege des Kreisverkehrs in der Schwenninger Straße und der Dekoration des Rathauses Verantwortung in der Gemeinde.

Wahlen Bürgermeister Torben Dorn bedankte sich für das Engagement und leitete mit Renate Mayer vom Vorstandsteam des Landfrauenbezirks die Neuwahlen. Claudia Schleicher wurde in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt. Inge Bossack legte das Amt der zweiten Vorsitzenden nieder und konnte von Margrita Bahn abgelöst werden. Kassiererin Birgit Steib, die sich ebenfalls nicht mehr zur Wahl stellte, übergab ihr Amt an Ute Adam. Für das Amt der Schriftführerin wurde Nicole Schleicher gewählt. Zudem wurden für die Posten der Beisitzerinnen Gudrun Sander, Inge Tränkle und Kerstin Tränkle in ihrem Amt bestätigt sowie Corina Bühler und Silke Knobel neu gewählt.

Pflanzentauschbörse Die erste Veranstaltung der neuen Führungsspitze ist die fest etablierte Pflanzentauschbörse, auf die sich viele Gäste bereits freuen. Seit Wochen werden Ableger gewonnen, es wird gesät, umgetopft, gepflanzt und pikiert. Die Vorbereitungen laufen, denn an diesem Samstag, 26. April, steht die sechste Pflanzentauschbörse der Dauchinger Landfrauen von 14 bis 16.30 Uhr in der Festhalle an. „Wir freuen uns auf viele Pflanzen und hoffen, dass wir unseren Gästen auch in diesem Jahr wieder eine große Auswahl bieten zu können“, erklärt Margrita Bahn vom Vorstandsteam.

So haben Pflanzenfreunde die Möglichkeit, übrige Pflanzen abzugeben und neue Schätze mit nach Hause zu nehmen. Das mittlerweile gut eingespielte Pflanzenteam traf sich zur Vorbereitung im Vorfeld und wird den Gästen bei Fragen wieder beratend zur Verfügung stehen.

Setzlinge, Pflanzen aller Art, Stauden, Blumenzwiebeln, Knollen, Kräuter und ganze, saubere Übertöpfe werden am Freitag, 25. April, ab 16 Uhr in der Festhalle in Dauchingen angenommen. Für große Pflanzen steht ein schwarzes Brett zur Verfügung.

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. In der Kaffeestube verwöhnen die Landfrauen die Besucher mit leckeren Kuchen und Torten. Diese können auch mit nach Hause genommen werden. Der Umwelt zuliebe ist ein Behälter mitzubringen.