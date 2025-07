Seinen Anfang nahm der heutige Landfrauenverein Häg-Ehrsberg in Häg. Am Jubiläumstag wird dessen Engagement geehrt. Auch Männer gehören zum Verein.

Der Landfrauenverein Häg ist am 2. April 1965 von 15 Frauen im damaligen Gasthaus „Wolfeck“ in Ehrsberg ins Leben gerufen worden. Bei der Gründungsversammlung mit dabei waren die damalige Geschäftsführerin des Landfrauenverbandes aus Freiburg Verena Galler sowie Leo Spitz aus Stadel als Vertreter des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes.

Als Vorsitzende wurde Maja Maier gewählt, die das Amt bis 1992 innehatte. Von 1992 bis 1998 waren als Vorstände Helga Stofer und Waldtraut Müller tätig. Von 1998 bis 2000 war Rita Keller als erste Vorsitzende im Amt. In den Jahren 2000 bis 2007 lenkte ein Vorstandsteam mit Helga Stofer, Walburga Waßmer und Sabine Grether die Geschicke des Vereins. Von 2007 bis 2009 waren als Vorstandsteam Helga Stofer, Sabine Grether und Notburga Frank tätig.

Arbeiten im Team

Erneut war von 2009 bis 2013 mit Sabine Grether, Notburga Frank und Gabi Maier ein Vorstandsteam tätig. Von 2013 bis 2022 führten Gabi Maier und Christa Philipp als Vorstände den Verein an. Seit dem Jahr 2022 wirken Gabi Maier und Monika Maier als Vorstände. Seit März wirken folgende Mitglieder im Vorstand: Gabi Maier (Vorsitzende), Monika Maier (Vizevorsitzende), Schriftführerin Juliane Wuchner, Kassiererin Linda Frank sowie die beiden Beisitzer Petra Kiefer und Evi Maier. An der Hauptversammlung im März wurde den bisherigen Vorstandsmitgliedern gedankt. Im Jahr 2005 feierte der Verein sein 40-jähriges Bestehen, im Jahr 2015 das 50-Jahr-Jubiläum. Heute besteht der Verein aus 49 Mitgliedern, von denen die wenigsten noch Bäuerinnen sind. Inzwischen gehören auch zwei Männer dem Landfrauenverein an.

Vielfältige Aufgaben

Die Mitglieder setzen sich für die Erhaltung des ländlichen Raumes ein, und versuchen gemeinsam etwas zu bewegen. Seit Jahren pflegen die Landfrauen Häg-Ehrsberg das Kriegerdenkmales in Ehrsberg. Immer wieder machen sie Großputz in den Vereinsräumen im ehemaligen Schulhaus. Zudem haben sie Blumenteppiche für Fronleichnam gestaltet, Ausflüge organisiert, an Veranstaltungen des Verbandes sowie von Mitgliedsvereinen waren sie vertreten, nahmen an Weiterbildungen teil, boten Bastelkurse sowie Informationsveranstaltungen an.

Weiterhin führten sie gesellige Veranstaltungen durch, war an den Frederick-Tagen der Angenbachtalschule dabei, in der Weihnachtszeit haben sie Deko-Artikel bei einem Markt in Ehrsberg angeboten. Auch in Zell waren sie dabei, im Hof am Hans-Fräulin-Platz an Weihnachten, Herzkissen haben sie für Frauen mit Brustkrebs im Kreiskrankenhaus Lörrach genäht sowie Gymnastikkurse angeboten. Wer Lust hat, sich an den Aufgaben der Landfrauen zu beteiligen, kann sich bei Gabi Maier melden unter Telefon 07625/8180 oder meta.maier@t-online.de

Weitere Infos

Programm

:

Der Jubiläumstag am Sonntag, 27. Juli, beginnt um 14 Uhr im Weideschuppen auf dem Schäfig in Ehrsberg mit den Grußworten von Landrätin Marion Dammann, der Landfauenpräsidentin Christiane Wangler, Bürgermeister Dirk Philipp und einem Vertreter des Landfrauenbezirks. Danach gibt es einige Worte über die Landfrauen , denen Ehrungen der Gründungsmitglieder sowie Ernennungen der Ehrenmitglieder folgen. Abschließend gibt es eine Einlage der Landfrauen Häg-Ehrsberg. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Trachtenkapelle Häg-Ehrsberg, die auch zur Unterhaltung aufspielt. Vor dem Weideschuppen gibt es zudem einen kleinen Markt.