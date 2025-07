1 Landfrauen und ein Herr verbinden Genuss mit Wissen. Foto: Landfrauen Eine abwechslungsreiche Lehrfahrt stand im Zeichen von Genuss, regionaler Handwerkskunst und Gemeinschaft.







Link kopiert



Der Tag begann im Gasthaus Rebstock in Zell am Harmersbach. In gemütlicher Atmosphäre stimmten sich die Teilnehmerinnen sowie ein Herr auf den bevorstehenden Ausflug ein.