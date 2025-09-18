Landfrauen Auggen: Aus dem Dorf nicht mehr wegzudenken

Seit 30 Jahren bereichern die Landfrauen Auggen mit viel Programm und Engagement das Leben im Winzerort. Das neueste Projekt: ein Mitfahrerbänkle.

Rund 4000 Euro hat das kleine Schmuckstück aus Holz an der Oberdorfstraße gekostet – ein Großteil davon hat die Sparkasse Markgräflerland mit ihrer Stiftung finanziert. Die restlichen Gelder stammen aus dem Erlös des Landfrauen-Nostalgie-Cafés. Unterstützt wurde das Projekt auch von der Gemeinde, die bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück behilflich war.

„Hier im Oberdorf wohnen viele ältere Leute, für die der Weg ohne Auto zu Netto, Post, Gärtnerei oder Rathaus im Unterdorf zu weit ist“, meinte Vorsitzende Ruth Vogler bei der Einweihungsfeier. Das Mitfahrerbänkle soll ihnen etwas mehr Mobilität ermöglichen, sagt Vogler, die hierbei auch auf die Auggener Dorfgemeinschaft und die Kommunikation untereinander setzt. Schließlich brauche es neben den Nutzern auch Bürger, die ihrerseits bereit sind, eine Mitfahrgelegenheit anzubieten.

Die Nachbarn sind jedenfalls schon mit im Boot: Auf eigene Initiative haben sie das „Bänkle“ mit hübschen Kissen ausgestattet und kurzerhand auch zum „Schwätzbänkle“ mit entsprechendem Schild deklariert. „Einfach großartig“ finden das die Landfrauen. „Das unterstützt den Grundgedanken eines Mitfahrerbänkles – nämlich ein schönes Miteinander im Dorf“, sagt Vorstandsmitglied Isabella Giesel.

Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, kann mittels verschiedener Schildchen anzeigen, wo es hingehen soll, zum Beispiel „zum Lädele“ oder zum „Auggener Dunnschdig“. Foto: Claudia Bötsch

Aufgebaut wurde das Häuschen mit Bank vom örtlichen Zimmermeister Urs Rothe, tatkräftig unterstützt von Michael Vogler, Ehemann von Ruth Vogler. Außerdem halfen ehrenamtlich Soldaten der Deutsch-Französischen Brigade, die zusammen mit dem Bauhof das Fundament errichteten und die Pflasterung vorbereiteten. „So konnten wir einige Kosten sparen“, sagt Vogler. Denn das nächste Projekt wartet schon: Geplant ist auch noch ein Mitfahrerbänkle im Unterdorf.

Für soziale Zwecke

Soziales Engagement spielt bei den Landfrauen eine wichtige Rolle. So wird über verschiedene Aktionen regelmäßig Geld für gute Zwecke gesammelt. Eine zentrale Einnahmequelle sind die Kuchenverkäufe – zum Beispiel auch beim Auggener Winzerfest, das an diesem Wochenende ansteht. Unterstützt wurden in der Vergangenheit etwa Grundschule und Kindergarten oder Projekte wie der neue Spielplatz in Hach.

Unsere Empfehlung für Sie Auggen Sie sind eine feste Säule im Dorfleben Engagement: Auggener Landfrauen feiern am Sonntag ihr 25-jähriges Bestehen nach / Vielfältiges Angebot

Immer mehr Mitglieder

Während andere Vereine mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen haben, sind die Auggener Landfrauen inzwischen auf 185 Mitglieder angewachsen. Sie kommen aus Auggen, aber auch aus den umliegenden Gemeinden, die Altersspanne reicht von um die 30 Jahre bis Anfang 90. Das Gros der Mitglieder ist laut der Vorsitzenden „60 plus“.

„Jedes Jahr kommen zehn bis 15 neue Mitglieder hinzu“, freut sich Ruth Vogler, die seit mehr als 20 Jahren an der Spitze der Landfrauen steht, über die wachsende Gemeinschaft.

Engagiert für das Gemeinwohl: Mitglieder bei der jährlichen Dorfputzete Foto: zVg

Gemeinschaft und Vielfalt

Was die Attraktion des Vereins ausmacht? „Die Gemeinschaft und die Vielfalt zeichnen uns aus“, sagt das langjährige Vorstandsmitglied Doris Beil. „Es passt einfach.“ Ein Mitglied aus Grißheim habe einmal gesagt: „In Auggen fühlt man sich einfach gleich wie daheim.“

Ein Ausflug führte die Auggener Landfrauen an die Mosel. Foto: zVg

Gestärkt wird diese Gemeinschaft auch durch regelmäßige Ausflüge. Zum 30. Vereinsgeburtstag ging es beispielsweise an den Bodensee. Außerdem wurden alle Mitglieder im Frühjahr zu einem Ausflug zum Vogtsbauernhof mit Frühstück eingeladen – „als Dankeschön für das vielfältige Engagement“, hält Vogler fest.

Umfangreiches Programm

Über die Jahre haben die Auggener Landfrauen ein beachtliches Programm auf die Beine gestellt, das sich fast durch das ganze Jahr hindurchzieht. Sie haben im Winzerort praktisch die Rolle der Volkshochschule übernommen. Das Angebot, das auch Nicht-Mitgliedern und Männern offensteht, umfasst Fachvorträge, Ausflüge, Kurse zu verschiedenen Themen sowie Bewegungsangebote, Kräuterwanderungen und vieles mehr.

„Wir sind ein tolles Team“, findet Vogler. Die vielen Aufgaben würden auf das insgesamt elfköpfige Vorstandsteam aufgeteilt – „sonst wäre das alles gar nicht machbar“, geht ihr Dank an ihre „vielen engagierten Mitstreiterinnen“.

Die Auggener Landfrauen stehen für ein umfangreiches Programm, Bildungsangebote, soziales Engagement und Geselligkeit. Foto: zVg

Von Wollmesse bis Baguette

Geplant sind für das neue Programm, das im Herbst startet, unter anderem eine Wollmesse in der Sonnberghalle (7. bis 9. November), ein Backkurs zu französischem Baguette (29. November) sowie Vorträge zu „Ernährung im Alter“ und der „Medizin aus dem Wald“. Geplant ist Anfang 2026 auch wieder ein Karaoke- und Cocktailabend.

Regelmäßige Angebote

Dazu kommen diverse regelmäßige Angebote wie der Näh-, Strick- und Spieletreff, außerdem ein Beckenbodenkurs, ein Line-Dance-Kurs, ein Gymnastikkurs und Yogakurse. Im Landfrauenraum wird außerdem ein wöchentlicher Eltern-Kind-Treff angeboten. Im Programm findet sich zudem die beliebte Pflanzentauschbörse im Frühjahr, außerdem steht 2026 auch wieder die Teilnahme am Dorfflohmarkt an.

Nostalgie-Café

Eine Erfolgsgeschichte ist das Nostalgie-Café mit Sammeltassen, das bereits im dritten Jahr stattfindet und nach der Sommerpause am 5. Oktober wieder startet. „Viele wissen die hausgemachten Kuchen zu schätzen“, weiß Ruth Vogler. Das locke auch Gäste aus weiter entfernt liegenden Gemeinden an – zum Beispiel aus Weil am Rhein.

Weitere Informationen zum Programm gibt es auf der Homepage der Landfrauen unter www.landfrauen-auggen.de.

30 Jahre Landfrauen Auggen

Der Ortsverein

der Auggener Landfrauen wurde im März 1995 gegründet. Damals zählte der Verein 18 Mitglieder. Seitdem wurden es immer mehr: Allein von 2022 bis heute stieg die Zahl von 146 auf 185. „Wir vereinen Frauen aller Generationen und Berufsgruppen“, so die langjährige Vorsitzende Ruth Vogler. Darunter seien übrigens nur noch wenige, die in der Landwirtschaft oder im Weinbau tätig sind. Die Biene im Logo der Landfrauen drücke aus, worum es geht: Soziales Engagement, Gemeinsinn und Einsatzfreude. Der ehrenamtliche Einsatz der Frauen ist vielfältig: Beispielsweise schmücken sie jedes Jahr zu Erntedank den Altar oder sammeln bei der jährlichen Dorfputzete Müll ein.

Vereinsdomizil

ist seit zehn Jahren der Landfrauenraum im Mehrgenerationenhaus in der Lettenstraße 58 – er ist Treffpunkt für sämtliche Aktivitäten, und dort findet auch das Nostalgie-Café statt.