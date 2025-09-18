Landfrauen Auggen: Aus dem Dorf nicht mehr wegzudenken

Seit 30 Jahren bereichern die Landfrauen Auggen mit viel Programm und Engagement das Leben im Winzerort. Das neueste Projekt: ein Mitfahrerbänkle.
Rund 4000 Euro hat das kleine Schmuckstück aus Holz an der Oberdorfstraße gekostet – ein Großteil davon hat die Sparkasse Markgräflerland mit ihrer Stiftung finanziert. Die restlichen Gelder stammen aus dem Erlös des Landfrauen-Nostalgie-Cafés. Unterstützt wurde das Projekt auch von der Gemeinde, die bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück behilflich war.