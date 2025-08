Es gibt viele Wege, dem Alltag zu entkommen. 60 Frauen hatten dazu bei einem Cocktailabend der Aasener Landfrauen im Musikschuppen die Gelegenheit. Nach dem Begrüßungssekt stellte die Vorsitzende Sieglinde Kromer die Angebote der Landfrauen vor Ort vor, eine starke Gemeinschaft, die offen ist für alle Frauen, die auf dem Land leben.

An einem feinen Buffet gab es viele gute Gespräche und Begegnungen. Besonders freuten sich die Veranstalter, dass so viele jüngere Frauen und Nichtmitglieder der Einladung gefolgt waren und das lukullische Angebot genossen – die leckeren Snacks und dazu die bunten Cocktails. Diese trugen Namen wie „Landfrauen-Traum“, „Aasens Copacabana“ oder „Fruchtige Landfrau“.

Landfrauen werben für sich

Die Idee für den Cocktailabend hatten Stefanie Schnekenburger und Bianca Bury-Huttner entwickelt und bald auch ihren Vorstand dafür gewonnen. Der nutzte die Gelegenheit, zu der Veranstaltung auch junge sowie neu zugezogene Frauen einzuladen.

Sieglinde Kromer informierte über die Arbeit und die Angebote des Landfrauenverbandes Südbaden – mit Vorträgen, Kursen und Exkursionen sowie viel Spaß und Engagement in der jeweiligen Dorfgemeinschaft. Sie erklärte, Herzlichkeit und Zusammenhalt prägten das Miteinander. Gemeinsam setze man Akzente für einen lebenswerten ländlichen Raum.

Für die Aasener Landfrauen steht als Nächstes der Auftritt beim Dorffest an, das am ersten Wochenende im September stattfindet. Am Dienstag, 7. Oktober, werden mit Heiko Hall Vogelhäuschen gebaut. Am 24. Oktober treffen sich die Kinder am Jugendheim zum Frederick-Tag. Was man mit Roter Bete alles kochen kann, wird am 13. November in der Schulküche im Landratsamt vorgeführt. Am 25. November werden Adventsgestecke gebastelt, die Weihnachtsfeier findet am 5. Dezember statt und am 16. Dezember wird der Weihnachtsmarkt in Gengenbach besucht.