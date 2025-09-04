Landfrau aus Eutingen-Weitingen: Als Frank Elstner Juliane Vees zur Ministerin machen wollte

Juliane Vees blickt auf ihre Zeit als Präsidentin der Landfrauen. 2012 kam es sogar zu einem Fernsehauftritt bei Frank Elstner.
Juliane Vees hat ihr Engagement als Präsidentin der Landfrauen beendet. Und wie schaut die gebürtige Westfälin auf diese ereignisreiche Zeit? „Je weiter ich meine ehrenamtlichen Kreise zog, umso mehr Menschen haben mich unterstützt, mich gefördert, mir den Weg geebnet und ihr Vertrauen in mich gesetzt“, betonte sie beim Festakt. Es bleiben zahlreiche persönliche Begebenheiten in Erinnerung, „bei denen ich plötzlich inmitten großer Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und Kirchen gestanden und mit ihnen ins Gespräch gekommen bin“.