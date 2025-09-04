Landfrau aus Eutingen-Weitingen: Als Frank Elstner Juliane Vees zur Ministerin machen wollte

Juliane Vees hat ihr Engagement als Präsidentin der Landfrauen beendet. Und wie schaut die gebürtige Westfälin auf diese ereignisreiche Zeit? „Je weiter ich meine ehrenamtlichen Kreise zog, umso mehr Menschen haben mich unterstützt, mich gefördert, mir den Weg geebnet und ihr Vertrauen in mich gesetzt“, betonte sie beim Festakt. Es bleiben zahlreiche persönliche Begebenheiten in Erinnerung, „bei denen ich plötzlich inmitten großer Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Verbänden und Kirchen gestanden und mit ihnen ins Gespräch gekommen bin“.

Fernsehsendung „Menschen der Woche“ Frank Elstner lud sie 2012 in seine Fernsehsendung „Menschen der Woche“ ein, wo sie einen so überzeugenden Eindruck hinterließ, dass er fragte: „Habe ich soeben mit der künftigen Landwirtschaftsministerin gesprochen?“ Doch Vees, der auch das Bundesverdienstkreuz verliehen wurde, wollte bei der Verbandsarbeit bleiben. Im Laufe der Jahre habe sie gelernt, keine Angst vor „hohen Tieren“ zu haben, denn „hinter den Amtspersonen stecken meist sehr freundliche, höfliche und hilfsbereite Menschen, die mir gerne als ,Türöffner‘ geholfen haben“. Durch unzählige Kontakte habe sie viel zusätzliches Wissen erworben und ein großes Netzwerk aufgebaut. Wichtig seien für sie Teamarbeit und gute Vorbereitung gewesen. Auf der Bühne vor vielen Menschen zu stehen, sei ihr nie schwergefallen.

„Spannende Zeit, aber auch mit einem hohen Preis“

Ihre Reden, Vorträge oder Grußworte schreibt sie alle selbst. „Ich habe einen hohen Anspruch an mich selbst und möchte meine eigenen Botschaften vermitteln.“ Obwohl wortgewandt, sei sie nur zweimal sprachlos gewesen: bei der Nachricht über das Bundesverdienstkreuz und bei ihrer Verabschiedung. Am Ende wurde sie zur Ehrenpräsidentin ernannt. „Insgesamt war es eine sehr schöne und spannende Zeit, aber auch mit einem hohen Preis“, betonte Vees. Urlaube seien selten gewesen. Die Familie habe ihr Engagement jedoch mitgetragen. Ihr Mann habe sie stets unterstützt: „Nicht ein einziger böser Satz ist von ihm gekommen.“

Juliane Vees bleibt weiterhin engagiert

Ganz zurückziehen wird sich Juliane Vees nicht: Sie bleibt Vorsitzende des Landfrauen-Kreisverbandes Freudenstadt, wirkt in Ausschüssen mit, ist Vorsitzende der Vertreterversammlung der bundesweiten SVLFG und Mitglied im Aufsichtsrat von ForstBW. Zudem tritt sie im März erneut als Zweitkandidatin der CDU zur Landtagswahl an.