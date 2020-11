Landfahrer in VS Franzosen räumen Illegale Camps

Die geplante Aktion bestätigte am Mittwochabend auch die städtische Pressesprecherin Oxana Brunner auf Anfrage: "Die Aktion wäre vonseiten des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) mit Unterstützung der Polizei erfolgt."

Brunner rekapituliert die vergangenen knapp drei Wochen nochmals und erläutert so, welche Mittel die Stadtverwaltung genutzt hat, um die beiden Gruppen zu einer Verlagerung ihrer Aufenthaltsplätze zu bewegen – lange Zeit erfolglos: Bereits zu Beginn, als sie noch auf dem Gustav-Strohm-Parkplatz campierten (wir berichteten), habe man auf den eigentlichen Landfahrer-Parkplatz "Stallberg" bei Marbach verwiesen. "Auch, weil auf dem Gustav-Strohm-Parkplatz das Nachtparkverbot gilt", führt Brunner aus. Der Stallberg biete, obwohl dort auf Teilen der Fläche Sturmholz gelagert werde, noch Platz für Wohnwagen.

Gruppen lassen Ultimatum verstreichen

Da, so die Pressesprecherin, wollten die Gruppen allerdings nicht hin, weil es sich überwiegend um Wiesenflächen handelt, die für die Wohnwagen nicht so komfortabel seien. Bekanntlich sind die Landfahrer lediglich einen Platz weiter, auf den Parkplatz am Hilbenstadion, gezogen. Dort standen sie nun gut zwei Wochen lang. "Bereits vergangene Woche wurde ihnen ein Ultimatum gesetzt, dass sie am Sonntag (15. November) beide Plätze verlassen haben müssen", berichtet Oxana Brunner. Als dies nicht der Fall war, stellte die Stadt diesen Montag eine schriftliche Verfügung mit Abschlepp-Androhung zu.

Wie im Laufe des Mittwochs dann zu verfolgen war, kam das fahrende Volk dieser erst kurz vor knapp nach und räumte bis zum Nachmittag nach und nach die Plätze. Laut Kenntnis der städtischen Pressesprecherin sind die Gruppen weitergezogen und halten sich nicht mehr im Stadtgebiet auf. Die vielerseits befürchteten Hinterlassenschaften an Müll sind – das war am Mittwochabend zu sehen – bereits weggeräumt worden. Allerdings, bestätigt Oxana Brunner, wie erwartet von städtischen Mitarbeitern.

Es sei ein langer Weg gewesen, bis es nun soweit ist, dass die Plätze geräumt sind, sagt Brunner. "Natürlich versucht man immer erst eine gemeinsame Lösung zu finden, zumal es nicht selbstverständlich ist, dass eine Kommune extra einen Platz für diese Gruppen vorhält", so Oxana Brunner. Wenn dieser dann aber abgelehnt werde und bis zuletzt versucht werde, alles auszureizen, bedürfe es auch anderer Maßnahmen, so Brunner. Dazu, das ist nun klar, muss es zumindest dieses Mal nicht mehr kommen.