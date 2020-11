Landfahrer in Horb Landesverband der Sinti und Roma nimmt Stellung

Der Begriff "fahrendes Volk" müsse kritisch gesehen werden

"Der Begriff ›fahrendes Volk‹ ist eine rassistische Zuschreibung. Etwa 98 Prozent aller Sinti und Roma in Europa sind sesshaft. Aufgrund von Berufsverboten und Verfolgung wurde der Wohnwagen erfunden, mit dem heute so viele gerne in den Urlaub fahren. Nach der NS-Zeit wurden Menschen mit Romani-Hintergrund zum Teil ihre deutschen Pässe entzogen und sie wurden zu staatenlosen Menschen gemacht. Menschen mit Romani-Hintergrund leben seit 600 Jahren in Deutschland und sind eine anerkannte nationale Minderheit", sagt Chana Dischereit, Pressesprecherin des Landesverbandes der Sinti und Roma mit Sitz in Mannheim.