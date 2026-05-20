Landeszuschüsse für Hechingen: 3,8 Millionen Euro für Zollernstraße, Feilbachtal und Starzelbrücke

In Aussicht gestellt war die Stuttgarter Unterstützung schon seit geraumer Zeit. Jetzt ist die definitive Genehmigung für die knapp vier Millionen gleich im Dreierpack angekommen.
Endgültige Förderbescheide in Höhe von insgesamt rund 3,8 Millionen Euro für drei Bauprojekte erreichten jetzt das Rathaus der Zollernstadt. Konkret unterstützt werden damit die weitere Neugestaltung der Zollernstraße, der geplante Radweg-Neubau im Feilbachtal und die neue Fahrrad- und Fußgängerbrücke über die Starzel zwischen Hechingen und Stein.