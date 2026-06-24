Landesweites Pilotprojekt: Fachfirma soll Feuerwehren begleiten
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Die Gemeinde Maulburg und die Stadt Schopfheim setzen bei ihren Feuerwehren in einem landesweiten Pilotprojekt auf die interkommunale Zusammenarbeit. (Symbolfoto) Foto: Tobiasreichert_pics

Für die interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren Schopfheim und Maulburg wurde ein externer Berater gefunden.

Auch die Gemeinderäte und die Feuerwehrkommandos aus Maulburg und Schopfheim wollen die interkommunale Zusammenarbeit. In sieben Arbeitsgruppen sollen gemeinsame Lösungen für drängende Fragen der beiden Feuerwehren gefunden werden. Dabei geht es um Personal, vor allem in Maulburg um die Tagesverfügbarkeit der ehrenamtlichen Wehrleute, um Ausstattung und Standorte der Feuerwehrhäuser, um Poollösungen bei der Ausrüstung, etwa bei Atemschutz, Schläuchen und Funk, um die Zusammenarbeit bei Verwaltung, Aus-und Fortbildung und nicht zuletzt um die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage die Feuerwehren zusammenarbeiten sollen.

 

Argumente für die Auswahl

Nun haben Maulburg und Schopfheim mit ihren Feuerwehren eine Fachfirma gesucht, die diesen Prozess begleitet. Drei Unternehmen wurden um ein Angebot gebeten und von den Feuerwehrkommandanten nach wirtschaftlichen und fachlichen Kriterien bewertet. Der Gemeinderat Maulburg folgte dieser Empfehlung und stimmte geschlossen für das Unternehmen Brandschutz Vier.

Kommunen teilen Kosten

Das Unternehmen stelle die Beteiligung aller Feuerwehrleute in den Mittelpunkt, setze auf klar geregelte Wege der Kommunikation und baue die Arbeitsgruppen logisch aufeinander auf, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Dies habe bei der Auswahl ebenfalls eine Rolle gespielt.

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Die Firma bietet ihre Leistungen für 53.960 Euro an. Entsprechend der Einwohnerzahlen übernimmt die Gemeinde Maulburg davon 11.585 Euro, die Stadt Schopfheim den Rest. Es lagen zwei weitere Angebote vor über 55.411 Euro und über 34.283 Euro. Der letzte Bieter sei zwar bedeutend günstiger, aber fachlich nicht geeignet, sagte Jessica Lang auf Nachfrage von Heidrun Seidensticker (Freie Wähler).

 