Landesweites Pilotprojekt: Fachfirma soll Feuerwehren begleiten

1 Die Gemeinde Maulburg und die Stadt Schopfheim setzen bei ihren Feuerwehren in einem landesweiten Pilotprojekt auf die interkommunale Zusammenarbeit. (Symbolfoto) Foto: Tobiasreichert_pics Für die interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren Schopfheim und Maulburg wurde ein externer Berater gefunden.







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Auch die Gemeinderäte und die Feuerwehrkommandos aus Maulburg und Schopfheim wollen die interkommunale Zusammenarbeit. In sieben Arbeitsgruppen sollen gemeinsame Lösungen für drängende Fragen der beiden Feuerwehren gefunden werden. Dabei geht es um Personal, vor allem in Maulburg um die Tagesverfügbarkeit der ehrenamtlichen Wehrleute, um Ausstattung und Standorte der Feuerwehrhäuser, um Poollösungen bei der Ausrüstung, etwa bei Atemschutz, Schläuchen und Funk, um die Zusammenarbeit bei Verwaltung, Aus-und Fortbildung und nicht zuletzt um die Frage, auf welcher Rechtsgrundlage die Feuerwehren zusammenarbeiten sollen.