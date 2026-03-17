Landesweiter Wettbewerb: Friesenheimer Schüler räumt ersten Platz mit seinem Naturtagebuch ab

Der zwölfjährige Joshua Rieger hat Tiere und Pflanzen über Monate hinweg beobachtet, fotografiert und detailliert beschrieben. Dafür wurde er jetzt in Stuttgart ausgezeichnet.
Raus in die Natur, durchs Unterholz streifen, einem Bachlauf folgen, einen Vogel beobachten, über das Wetter nachdenken – für viele Kinder ein wichtiger Ausgleich zum oft sehr von der Schule geprägten Alltag. Seit 33 Jahren ruft die BUND-Jugend Baden-Württemberg Kinder zwischen acht und zwölf Jahren dazu auf, ihren Lebensraum genau unter die Lupe zu nehmen. Ihre Beobachtungen halten die Kinder in einem Naturtagebuch fest.