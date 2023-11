Landesweiter Protesttag: Welche Apotheken am 22. November Notdienst haben

1 Am Mittwoch, 22. November, bleiben im gesamten Süden Deutschlands Apotheken geschlossen. Foto: dpa/Anna Ross

Am 22. November ist Protesttag der Apotheker in Baden-Württemberg und Bayern. Im ganzen Süden und Südwesten legen Pharmazeuten ihre Arbeit nieder – für bessere Arbeitsbedingungen. Welche Apotheken in der Region an diesem Tag dennoch offen haben, um eine Grundversorgung zu gewährleisten – wir klären auf.









Wer vor Mittwoch, 22. November, dringend eine Besorgung in der Apotheke tätigen muss, der sollte diese bestenfalls noch am Dienstagabend tätigen. Andernfalls muss man sich darauf einstellen, am Mittwoch vor verschlossenen Türen zu stehen. Denn im ganzen Südwesten, genauso wie in Bayern, ist der Tag zum Protesttag der Apotheken ausgerufen worden.