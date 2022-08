1 Bei der Deutschlandtour wird am Sonntag eine hohe Polizeipräsenz erwartet. (Symbolfoto) Foto: DT

Am Sonntag durchqueren die Radprofis auf der Deutschlandtour auf dem Weg von Schiltach nach Stuttgart die Region. Mehrere Hundert Polizeibeamte werden landesweit im Einsatz sein.

















Schiltach/Kreis Rottweil - Die vierte und letzte Etappe des Radrennens wird am Sonntag in Schiltach starten und nach 188 Kilometern in Stuttgart enden. Das Polizeipräsidium Stuttgart koordiniert und leitet den landesweiten Einsatz von Stuttgart aus und wird von Kräften der beteiligten Polizeipräsidien unterstützt.

Verkehrsbeeinträchtigungen durch Streckensperrungen

Die Strecken des Elite-Rennens und der Jedermann-Tour verlaufen unter anderem durch stark besuchte Regionen Baden-Württembergs. Hier wird es durch Streckensperrungen zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Insbesondere in der Region Stuttgart werden die Strecken teilweise über einen Zeitraum von mehreren Stunden gesperrt sein.

Weitere Details zum Einsatzverlauf und Infomationen zu den Streckensperrungen gibt es auf der Website des Veranstalters oder über die sozialen Netzwerke der Polizei.