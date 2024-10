Unter den mehr als 300 Einsendungen wurden 40 talentierte junge Künstlerinnen und Künstler ausgewählt, deren Werke in einer Ausstellung präsentiert wurden.

Besonders erfreulich ist, dass gleich drei Gewinner aus der Jugendkunstschule Nagold stammen: Noah Babic, Aliza Brambilla und Mariana Voronkova.

Das diesjährige Thema des Wettbewerbs lautete „Tarnung“, und die jungen Künstler überzeugten die Jury mit ihren kreativen, originellen und ausdrucksstarken Interpretationen.

„In der modernen Welt ist es einfacher, in der Masse aufzugehen“

Ein besonderes Highlight ist das Werk von Mariana Voronkova (15) aus Ebhausen, das den Titel „Nimm mein Ich“ trägt. Auf ihrem Gemälde, das mit Acryl auf Leinwand entstanden ist, zeigt sie eine Schlange skurriler, bunter Fische, die geduldig darauf warten, in eine verlockende Dose mit Sprotten zu gelangen. Die Fische glauben, dass die Nachahmung der Mehrheit und das Aufgeben ihrer Einzigartigkeit Anerkennung bringen würden – doch dieser Weg führt nur zum Verlust ihres wahren Wesens.

Mariana Voronkova erklärt ihre Idee so: „In der modernen Welt ist es einfacher, in der Masse aufzugehen, als das eigene ‚Ich‘ zu verteidigen und etwas Eigenes zu schaffen. Der Wunsch, den Normen zu entsprechen, beraubt uns oft der Fähigkeit, die wahren Werte um uns herum zu erkennen. Das Streben nach Konformität scheint uns Ruhe zu geben, doch es nimmt uns das wahre Glück und die Selbstverwirklichung.“

Olga Sarabarina unterstützt

Bei der feierlichen Ehrung erhielten sie Urkunden und besondere Anerkennung für ihre beeindruckenden Arbeiten. Begleitet und unterstützt wurden sie dabei von ihrer langjährigen Dozentin Olga Sarabarina, die seit Jahren die Teilnehmenden der Jugendkunstschule erfolgreich fördert. Sarabarina war ebenfalls bei der Ausstellungseröffnung und der Preisverleihung anwesend und feierte gemeinsam mit Kimberly Miling, der Leiterin der Jugendkunstschule, diesen besonderen Erfolg.

Der Jugendkunstpreis Baden-Württemberg wird seit 1998 vom Ministerium für Kultus, Jugend und Sport und dem Landesverband der Kunstschulen Baden-Württemberg ausgelobt. Der Wettbewerb bietet Jugendlichen zwischen 15 und 21 Jahren eine Bühne, um ihr künstlerisches Potenzial zu entfalten.

Stolz auf herausragende Leistungen

Aus den bis zu 500 Einsendungen werden 40 herausragende Werke für die Ausstellung ausgewählt. 16 Preisträgerinnen und Preisträger werden für ihre Leistungen ausgezeichnet und nehmen entweder an Kunstreisen in Kulturmetropolen oder an künstlerischen Workshops teil. Seit 2013 finden die Preisverleihung und die Ausstellung im Kunstzentrum Karlskaserne in Ludwigsburg statt, unterstützt von den Volksbanken Raiffeisenbanken.

Die Jugendkunstschule Nagold ist stolz auf die herausragenden Leistungen ihrer jungen Künstlerinnen und Künstler und gratuliert den Gewinnern herzlich zu ihrem Erfolg. Die Werke der Preisträger sind noch bis zum 17. November 2024 in der Ausstellung in der Karlskaserne Ludwigsburg zu besichtigen.