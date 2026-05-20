Landesturnfest in Konstanz: Isteiner Klaus Geiger begeistert am Barren

Das Landesturnfest 2026 ist Geschichte. Es bringt 15000 Mitglieder aus 675 Vereinen zusammen.
Die größte Breitensportveranstaltung Baden-Württembergs lockte auch viele interessierte Zuschauer an den Bodensee nach Konstanz. Fünf Tage rockten die kleinen und großen Turnerinnen und Turner Konstanz, zeigten die Vielfalt des Turnsports in allen Facetten. Wettkämpfe, Shows und Vorführungen, unzählige Mitmachangebote und Partys ließen mit dem Motto „Konstanz bewegen – Konstanz erleben“ die Stadt vibrieren.