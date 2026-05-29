Landestreffen steigt in Villingen: Wenn bald 100 Alphörner die Innenstadt erobern

Alphörner mitten in der Villinger Innenstadt? Die lokale Bläsergruppe richtet das Landestreffen aus – mit 100 Hörnern auf dem Latschariplatz – und ganz großem Enthusiasmus.
Wenn man sich die Villinger Innenstadt mit ihren Renaissance-Erkern, geschäftigem Feierabendtreiben und übers Kopfsteinpflaster schlendernden Passanten weg- und eine Bergkulisse hindenkt, dann passt es: Augen zu, Ohren auf, und die Villinger Alphörner tragen den Zuhörer direkt hinaus in die Alpen. Und doch wird es genau hier und nicht etwa in ihrer mutmaßlichen Heimat, der Alpenregion sein, wo bald großes Treffen von Alphornbläsern über die Bühne geht: Das Landestreffen der Alphornbläser Baden-Württemberg findet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juni, in Villingen statt.