Landestreffen steigt in Villingen: Wenn bald 100 Alphörner die Innenstadt erobern

Wenn man sich die Villinger Innenstadt mit ihren Renaissance-Erkern, geschäftigem Feierabendtreiben und übers Kopfsteinpflaster schlendernden Passanten weg- und eine Bergkulisse hindenkt, dann passt es: Augen zu, Ohren auf, und die Villinger Alphörner tragen den Zuhörer direkt hinaus in die Alpen. Und doch wird es genau hier und nicht etwa in ihrer mutmaßlichen Heimat, der Alpenregion sein, wo bald großes Treffen von Alphornbläsern über die Bühne geht: Das Landestreffen der Alphornbläser Baden-Württemberg findet am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Juni, in Villingen statt.

Es ist einer dieser Abende, an denen sich die Verein der Villinger Alphörner trifft. Am Rande des Latschariplatzes packen sie ihre riesigen Instrumente aus, setzen die beiden Fichten-Rohre zu ihrer vollen Länge von etwa 3,60 Metern zusammen und stellen sich in Position. Es dauert nicht lange, nur, ein zwei dieser tiefen, fast rauchigen Töne, die an den prächtigen Villinger Fassaden widerhallen, dann bildet sich schon eine Menschentraube um die seltenen Straßenmusiker. Faszination und Fragezeichen stehen den Leuten gleichzeitig in die Gesichter geschrieben. Alphörner? Hier?

Sieben von acht Villinger Alphornbläsern halten ihre Probe dieses Mal auf dem Latschariplatz ab – am 14. Juni wird hier Spektakuläres geschehen. Foto: Cornelia Spitz

Dass es sie gibt, wissen selbst viele Villinger nicht, erzählt der Vorsitzende Matthias Ketterer und lacht. Klar, mit ihrer Liebe zu diesem seltenen Instrumente sind die Bläser ja auch echte Raritäten. Eigentlich aber ist Villingen doch wie gemacht für die Alphörner – wo sonst gibt es schon die urige Tradition des Kuhreihens mit Herterhorn-Blasen zu Weihnachten? Nichts anderes, als eine Art Alphorn ist schließlich auch dieses.

So kommen Villinger auf den Geschmack

Der Kuhreihen aber war es nicht, der Matthias Ketterer und Daniela Müller, die heutige musikalische Leiterin, für diesen musikalischen Weg inspirierte: „Es war ein VHS-Kurs“, erzählt Ketterer. 2005. Ana Stanković, gestandene Profi-Musikerin, bot ihn an. Und das gefiel Ketterer so gut, dass er das Alphorn am liebsten gar nicht mehr aus den Händen legen, sondern liebend gerne weitermachen würde – am liebsten mehrstimmig.

Es kam, wie es offenbar kommen musste: Er fand Mitstreiter, Gleichgesinnte, heute sind es acht an der Zahl, von welchen sieben an diesem Abend in der Villinger Innenstadt ins Horn blasen. Die einen kamen, wie jüngst Stefanie Schaumann, als blutige Anfängerin mit Fagott-Wissen daher. Andere waren beim Fanfarenzug und hatten Lust auf Neues. Und sogar musikalisch völlig Unbefleckte wie das bis dahin unentdeckte Naturtalent Martin Fetscher kamen dazu. Einen Proberaum gibt es nicht – stattdessen ganz viel Lust und Spaß an der Alphorn-Musik und an jedem der etwa 40 Proben-Mittwoche unterm Jahr dieselbe Frage in der Whatsapp-Gruppe: „Wo treffen wir uns heute?“ Mal ist's am Eisweiher, mal auf dem Hubenloch.

Lippen lernen, wo der Ton ist

Die Alphornbläser sind, das wird an diesem Abend mitten in der Stadt schnell klar, keine Menschen großer Worte und schon gar keine Verfechter einer starren Etikette. Locker und munter geht's zu. Wie man solch einem gewaltigen Rohr überhaupt einen einzigen sauberen Ton entlocken kann? „Probieren Sie's doch mal aus“, sagt Gerhard Echle, während Ketterer schon ein neues Mundstück aus der Tasche kramt und den Platz am Rohr räumt. „Die Lippen anspannen“, „wie ein Ventil“, „mit Spannung aus dem Bauch heraus blasen“, „die Luft in Schwingungen versetzen“ – tatsächlich: Ein Ton erklingt!

Aber wie in aller Welt kann man mit nur einem Rohr und einem Mund, ohne Tasten und Löcher am Instrument, einen bestimmten Ton oder geschweige denn, wie sie es tun, nach Noten spielen? Stefanie Schaumann lacht: „Sie formulieren exakt mein Problem!“ Aber irgendwann merke man anhand der Tonabstände, wo genau auf der Tonleiter man gerade stehe – und „irgendwann wissen die Lippen, wo der Ton ist“.

Die Lippen zum Ventil formen und losblasen – doch wie formt man jetzt gezielte Töne? Gerhard Echle zeigt, wie's geht. Foto: Cornelia Spitz

Und prompt ein Landesverbandstreffen

Dass sie den Dreh raushaben, hat sich offenbar rumgesprochen. 2023 besuchten sie ein Alphorntreffen auf dem Feldberg und wurden prompt gefragt: „Wollt ihr nicht ein Landesverbandstreffen ausrichten?“ „Wir sind absolute Neulinge, aber verrückt wie wir sind“, o ja, sie wollten. Das Franziskaner ist seit zwei Jahren schon fix reserviert, seither wurde eifrig am Programm gestrickt und mit dem Akademischen Orchester der Universität Tübingen sogar ein Konzertpartner für eine einzigartige Konzert-Kombination am Samstagabend, 13. Juni, gefunden: Sinfonie-Orchester mit Alphorn. „Das ist sehr, sehr selten“, sagt Echle und strahlt schon die pure Vorfreude auf die Wahnsinnsakustik in Villingens guter alter Franziskaner-Stube aus. Anlässlich dessen dürfen zwar vornehmlich die Profis und Solistin Ana Stanković ran, doch auch die Villinger Alphörner werden zu hören sein – Ehrensache!

Das Programm

Das Landesverbandstreffen der Alphörner Baden-Württemberg findet am 13. und 14. Juni in Villingen statt, präsentiert von den Villinger Alphörnern. Die Veranstaltung bietet ein buntes Programm mit Workshops und musikalischen Begegnungen. Dazu gibt es ein spektakuläres Erlebnis: Ein Konzert von etwa 100 Alphörnern um 13 und um 16 Uhr am 14. Juni auf dem Latschariplatz, dem alten Marktplatz, in Villingen

„Klassik trifft Alphorn“ heißt es am 13. Juni ab 19.30 Uhr im Franziskaner-Konzerthaus. Zu hören ist dass Akademische Orchester der Universität Tübingen unter der Leitung von Philipp Amelung und mit Solistin Ana Stanković. Versprochen wird „ein außergewöhnliches musikalisches Zusammenspiel, das man nur selten hört“. Auf dem Programm stehen die Sinfonia Pastorella von Leopold Mozart für Alphorn und Orchester und eine Sinfonie von Schostakowitsch, ergänzt durch ein Alphorn-Solo und weitere Werke. Eröffnet wird das Programm durch die Villinger Alphorngruppe.

Tickets für das Konzert am 13. Juni gibt es direkt beim Verein oder über die Tourist-Info in Villingen-Schwenningen.