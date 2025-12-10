Landestreffen in Oberdigisheim: Wildbienen und Nachttiere beschäftigten Umweltpädagogen

Das „Landestreffen der Umweltmobile Baden-Württemberg“ hat in Oberdigisheim stattgefunden. Das Thema: „Kaum sichtbar und unverzichtbar – von Wildbienen und Nachttieren“.
Das Naturerlebniszentrum der Sparkassenstiftung Umwelt+Natur hat jüngst das „Landestreffen der Umweltmobile Baden-Württemberg“ ausgerichtet. Unter dem Motto „Kaum sichtbar und unverzichtbar – von Wildbienen und Nachttieren“ erhielten die Teilnehmer aus den Regierungsbezirken Stuttgart, Tübingen, Freiburg und Karlsruhe neue Impulse für ihre Arbeit.